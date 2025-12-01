La Capital | Información General | Oxford

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

Las redes sociales se vieron inundadas este año con contenido diseñado deliberadamente para causar odio con un único fin: aumentar la interacción

Issy Ronald / CNN

Por Issy Ronald / CNN

1 de diciembre 2025
Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

¿Conocés esa sensación cuando leés algo en línea y te parece deliberadamente provocador, casi fabricado para indignar? Quizás te encontraste con un rage bait, contenido diseñado deliberadamente para causar odio y aumentar la interacción. Tan omnipresente se volvió en internet que el Diccionario Oxford nombró el concepto rage bait como su "palabra del año".

El uso del término se triplicó este año, lo que sugiere que las personas saben que “están siendo arrastradas cada vez más rápidamente a debates y argumentos polarizadores como respuesta a los algoritmos de las redes sociales y la naturaleza adictiva del contenido indignante”, dijo en un comunicado el diccionario con sede en el Reino Unido.

Casi todos los diccionarios importantes mencionaron un término relacionado con internet como su palabra del año 2025, destacando la influencia de la tecnología en la vida cotidiana y el lenguaje que usamos para describirla.

A veces el rage bait puede ser relativamente inofensivo: una receta con combinaciones de alimentos repugnantes o alguien que molesta a su mascota, pareja o hermano. En los últimos días reapareció un video del tiktoker Hassan Azteca, quien destaca que sus padres no le pidieron consentimiento para traerlo a este mundo, por lo que están obligados a mantenerlo de por vida. Pero él mismo ya había explicado hace tiempo que su único objetivo era sumar clics. "Me gusta que la gente se pelee en mis comentarios ya que, al final, eso es lo que hace que un video se haga viral", admitió.

Pero el rage bait también entró en el discurso político, donde la indignación se utiliza para realzar el perfil de los políticos y causar una cadena de reacciones y contrarreacciones.

El Diccionario Collins eligió como palabra del año vibe coding, una forma de desarrollo de software que utiliza inteligencia artificial (IA) para convertir el lenguaje natural en código informático, y el Diccionario Cambridge se decidió por parasocial, en referencia a las relaciones que las personas forman en línea con alguien que no conocen.

El año pasado Oxford había elegido brain rot, palabra que “captura el agotamiento mental del desplazamiento interminable”, dijo Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages.

En conjunto, el rage bait y el brain rot “forman un ciclo poderoso donde la indignación genera interacción, los algoritmos lo amplifican y la exposición constante nos deja mentalmente exhaustos”, dijo Grathwohl.

“Estas palabras no solo definen tendencias; revelan cómo las plataformas digitales están transformando nuestro pensamiento y comportamiento”, añadió.

Videos de parodia

El Diccionario Oxford dejó que el público eligiera su palabra del año de una lista corta que también incluía aura farming y biohack, y publicó videos de parodia en su Instagram para transmitir el espíritu de cada palabra.

El aura farming o cultivo del aura hace referencia al “cultivo de una personalidad impresionante, atractiva o carismática (…) presentándose de una manera que sutilmente intenta transmitir un aire de confianza, frescura o misticismo”. Este término fue retratado como un hombre que vestía un cárdigan y llevaba un bolso de mano, “siempre a un matcha de terminar un guion experimental”.

Y el biohack, refiere a “un intento (…) de optimizar la propia (…) salud, longevidad o bienestar alterando la dieta, rutina de ejercicios o estilo de vida, o mediante el uso de otros medios como medicamentos, suplementos o dispositivos tecnológicos”. El concepto se representó como alguien conectado a un goteo intravenoso verde y con una máscara facial led, que había tomado “27 plantas ricas en fitonutrientes” a las 6.34 de la mañana.

Por su parte, la caracterización de rage bait derramó leche y azúcar por todas partes mientras preparaba una taza de té, antes de arrancarse las uñas de los pies y tirarse la leche encima.

Por Gonzalo Santamaría
