La Capital | Zoom | Joaquín Sabina

"Solamente adiós": Joaquín Sabina se subió por última vez a un escenario

Sin estridencias, casi en silencio, con el sombrero de siempre y la calma de quien ya no tiene nada que demostrar, el artista ofreció el último concierto de su vida

1 de diciembre 2025 · 23:20hs
Solamente adiós: Joaquín Sabina se subió por última vez a un escenario

Madrid tenía ese aire de domingo lento, casi desganado. La ciudad seguía con su vida, pero dentro del Movistar Arena se reunía gente que sabía que algo especial estaba a punto de terminar. Joaquín Sabina apareció sin estridencias, casi en silencio, con el sombrero de siempre y la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. Tomó el micrófono, lo sostuvo como se sostiene un adiós que se ha estado aplazando durante años, y sin ceremonias innecesarias abrió la boca para lo inevitable: el último concierto de su vida.

No había nostalgia impostada ni dramatismo calculado. Había verdad. La de un músico que ha sobrevivido a sí mismo, a los excesos, a los escenarios, al tiempo. Y allí, ante miles de ojos que conocían cada verso mejor que muchas fotografías familiares, Sabina cantó por última vez en la ciudad que lo adoptó, lo inspiró y lo convirtió en mito. Una noche sin revancha, sin épica exagerada: solo un cierre honesto, limpio, definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EFEnoticias/status/1995431888765190359&partner=&hide_thread=false

Las primeras notas no fueron una explosión, sino un recordatorio. "Quién me ha robado el mes de abril" sonó casi como una crónica del propio país. Luego llegó el desfile habitual, pero esta vez con un peso distinto: "19 días y 500 noches", "Princesa", "Y sin embargo", "Pacto entre caballeros", "Contigo". Cada canción parecía colocarse en el aire con una precisión casi quirúrgica. No había tiempo para improvisaciones largas ni para discursos interminables. Sabina no vino a justificarse, ni a explicar nada, ni a despedirse con un monólogo lacrimoso. Vino a cantar. Y lo hizo.

Su voz, más grave y desgastada que en las décadas doradas, no restó emoción. Al contrario. Ese timbre raspado, con grietas, con vida, se convirtió en parte del relato. Los años pasados sobre los escenarios estaban ahí, sin disimulo. Y eso, lejos de disminuir el espectáculo, lo convirtió en algo más real, más humano.

Y es que cuando alguien como Sabina decide bajarse del escenario, no se rompe nada. Se transforma. Su obra sigue ahí. Sus versos seguirán tatuados en paredes, en cuadernos, en gargantas ajenas.

La gente que lo escuchó esta última vez probablemente recuerde menos la escenografía que el instante exacto en el que él dijo: “Hoy la gira se llama solamente adiós”.

Joaquín Sabina no fue solo un cantante. Fue un contador de historias. No escribió para héroes: escribió para tipos que llegan tarde, para quienes no devuelven las llaves, para los que tropiezan con la misma piedra varias veces y aún brindan por ello. Cantó al fracaso cotidiano con dignidad. Hizo de la derrota un lugar habitable. Por eso cala tanto. Porque habla de nosotros sin maquillarnos.

Su carrera no estuvo libre de sombras. Estuvo esa famosa isquemia que lo apartó temporalmente, la depresión, el accidente escénico que lo obligó a replantear ritmos y hábitos. Sabina siempre convivió con la caída, pero también con el regreso. Y eso quizás explica por qué este adiós definitivo no suena a derrota. Suena a cierre lógico. A punto final necesario.

El concierto terminó sin estrépito. Sin gran explosión de luces. Sabina agradeció con palabras sencillas, recibió el aplauso de pie y se retiró despacio, como quien sabe que ya no necesita ocupar el centro para demostrar nada. Dijo hace meses que quería leer más, pintar más, vivir más despacio. Quizá este adiós sea precisamente eso: un regalo. Para él y para quienes lo escucharon durante medio siglo.

No habrá más gira, no habrá más tour. Pero las canciones ya no necesitan escenario. Siguen funcionando en habitaciones pequeñas, en coches de madrugada, en plazas vacías. Sabina se marchó sin estridencias. Y ahí está el detalle: no necesitó épica para ser grande. Solo le bastó cantar.

Noticias relacionadas
Meri Deal habló por primera vez delos rumores que la vinculan con Franco Colapinto

Meri Deal habló de los rumores de romance con Franco Colapinto

Charly García estuvo grabando en el estudio porteño La Roca: ¿se viene otro disco?

Charly García volvió a un estudio de grabación y crecen las ilusiones

Se dasató una guerra mediática entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

El escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: dichos, reproches y ruptura

Luisana Lopilato y su familia ya se preparan para festejar la Navidad 

¿Luisana Lopilato embarazada?: la foto que despertó especulaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

Lo último

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

Solamente adiós: Joaquín Sabina se subió por última vez a un escenario

"Solamente adiós": Joaquín Sabina se subió por última vez a un escenario

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Los comercios locales exhiben mayormente productos de Brasil, China y Turquía. Las ventas muestran un comportamiento dispar
Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Por Gonzalo Santamaría
Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora
La Ciudad

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante
La Ciudad

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas
La Ciudad

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Ovación
El candidato Cristian DAmico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

El candidato Cristian DAmico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newells

El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

Gimnasia ganó y habrá clásico platense en las semifinales del Clausura

Gimnasia ganó y habrá clásico platense en las semifinales del Clausura

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Policiales
Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana

La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 
Información General

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral
Economía

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %
Economía

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores
Economía

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes
La Ciudad

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes

Maximiliano Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía
Política

Maximiliano Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

La UNR cumple 57 años: más carreras, más estudiantes y un acto en el Monumento
LA CIUDAD

La UNR cumple 57 años: más carreras, más estudiantes y un acto en el Monumento

Cómo llegar al 2026 renovado: la rutina para las semanas que quedan del año
Tendencias

Cómo llegar al 2026 renovado: la rutina para las semanas que quedan del año

San Lorenzo: 5 años por huir de un control y atropellar y matar un motociclista
LA REGION

San Lorenzo: 5 años por huir de un control y atropellar y matar un motociclista

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana
Policiales

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana

Afirman que la reducción de aranceles de importación no levantará ventas de juguetes
INFORMACION GENERAL

Afirman que la reducción de aranceles de importación no levantará ventas de juguetes

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad: quién la reemplazará
Política

Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad: quién la reemplazará

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata
Ovación

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata