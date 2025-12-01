Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad para asumir como senadora: quién la reemplazará

La funcionaria oficializó su alejamiento del cargo unos días antes de jurar en la Cámara alta. El perfil de quien ocupará su lugar

Muchos se sorprendieron cuando este domingo Patricia Bullrich publicó una carta en sus redes sociales renunciando al Ministerio de Seguridad. La realidad es que este acto es un tecnicismo y no una verdadera baja: Bullrich fue electa como senadora en las últimas elecciones nacionales legislativas y deberá asumir el próximo 10 de diciembre.

Quién ocupará el lugar de Bullrich será su actual viceministra, la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva . El reemplazo fue establecido a partir de mutuo acuerdo entre la flamante senadora electa y el presidente Javier Milei. Según trascendió, Monteoliva es íntima de la funcionaria y ella misma propuso su nombre.

En su rol como secretaria de Seguridad , Alejandra Monteoliva tuvo un papel importante en el desarrollo del Plan Bandera, un programa del gobierno nacional para combatir al narcotráfico en Rosario.

La renuncia de Patricia Bullrich al ministerio de Seguridad

“Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025″, se lee en el primer párrafo de la carta que publicó Patricia Bullrich en la red social X, ex Twitter

“Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”, sumó Bullrich en su post en X.

Aunque la publicación de la funcionaria sorprendió a mucho de los usuarios de X, rápidamente se aclaró que la renuncia de Patricia Bullrich no se debía a una interna al interior del oficialismo, sino que se trata de una baja obligada y consensuada: el próximo 10 de diciembre debe asumir como senadora de la Nación.

Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad de la Nación

De 55 años, Alejandra Monteoliva es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. También realizó una maestría en Colombia, país en el que trabajó como consultora en diferentes organizaciones durante 19 años, incluyendo la Policía Nacional de Colombia, donde se desempeñó en el área de formación.

En 2012 fue designada como ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la gestión de José Manuel de la Sota, pero renunció un año despúes, luego del acuartelamiento policial ocurrido en diciembre de 2013.

Su primer paso por el gobierno nacional ocurrió en 2015, también de la mano de Patricia Bullrich, quien la designó como directora nacional del Sistema de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos).

Actualmente, Monteoliva se desempeñaba como Secretaria de Seguridad Nacional de Bullrich (una virtual viceministra) desde diciembre de 2023, y desde ese puesto tuvo un rol importante en el desarrollo del Plan Bandera, un programa del gobierno nacional para combatir al narcotráfico en Rosario.