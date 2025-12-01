La Capital | Información General | 2026

Cómo llegar al 2026 renovado: la rutina para las semanas que quedan de 2025

Hábitos sencillos para poner en práctica se volvieron virales en ternet. De qué se trata esta fácil estrategia para llegar vivos a fin de año

1 de diciembre 2025 · 08:28hs
Comienza el último mes de 2025 y las conversaciones empiezan a girar alrededor de cómo darle el mejor cierre al año que se va y cómo prepararse para recibir con energía el año que llega. Es así que, de cara al 2026, las redes sociales se van llenando con consejos y recomendaciones de todo tipo.

En definitiva, cerrar el año es una tarea compleja. Los últimos meses suelen llegar cargados de presiones, responsabilidades y expectativas. Pero tomarse este período con calma ayuda a sentar las bases de lo que será el próximo año, por lo que no se debe descuidar el bienestar durante la etapa final.

En redes, distintos creadores de contenidos, portales de noticias y revistas van compartiendo sus mejores trucos para llegar a fin de año. Entre los más destacados, una rutina armada por Katelyn Rhoades, conductora del podcast “Call her creator”, captó la atención de muchísimos usuarios.

El desafío de cinco semanas de Katelyn Rhoades

La creadora de contenido Katelyn Rhoades curó una guía de hábitos para ir adoptando entre las últimas y las primeras semanas del año. A partir de esta rutina, Rhoades promete “desaparecer por las próximas semanas” para “volver en el 2026 como LA chica”.

La guía es ideal para quienes, al igual que la curadora, crean contenido en internet. Sin embargo, muchos de los hábitos recomendados pueden ser útiles para cualquier persona interesada en resetearse antes del nuevo año.

El plan de renovación en cinco semanas se organiza de la siguiente manera:

Semana 1: el foco en la rutina

Prácticas:

  • Despertarse todos los días a la misma hora
  • Mover el cuerpo (pilates, caminatas, gimnasio, running)
  • Proteger las mañanas como un encuentro sagrado
  • Crear una rutina de noche que calme tu sistema nervioso y no lo sobreestimule
  • Hacer una “cosa difícil” cada día para reconstruir la disciplina

“La rutina no se trata de rigidez, se trata de probarte a vos mismo que sos alguien que cumple sus promesas”

Semana 2: limpieza de la vida digital

Prácticas:

  • Dejar de seguir a cada cuenta que te haga mal
  • Silenciar el caos, el ruido y la comparación
  • Eliminar 2-3 aplicaciones que roben tu tiempo
  • Limpiar la galería de fotos y las notas
  • Organizar tus ideas de contenido para no empezar de 0

“La claridad llega cuando removés las voces que nunca merecieron acceso a vos”

Semana 3: construir confianza

Prácticas:

  • Postear el contenido que te da miedo postear
  • Decir las cosas que te venís tragando
  • Hacer una cosa pequeña que se sienta “fuera de personaje”
  • Practicar hablar: al teléfono, al espejo, a tus historias
  • Empezar a hacer cosas solo

“La confianza no es un sentimiento, es una habilidad que construís repetición tras repetición”

Semana 4: reinventar tu identidad en línea

Prácticas:

  • Auditar la biografía de Instagram
  • Elegir 2-3 pilares de contenido y comprometerse
  • Hacerte a vos mismo el personaje principal de tu propia marca
  • Empezar una serie distintiva de contenido
  • Mostrar tu cara más de lo que nunca lo has hecho

“Cuando cambies cómo te ves a vos mismo, el internet te va a seguir”

Semana 5: fortalecer la mente

Prácticas:

  • 10 minutos de lectura o de escucha cada mañana (libros, audiolibros, podcast, música)
  • Reescribir tus creencias limitantes
  • Llevar un diario como una persona que ya tiene lo que quiere
  • Sin chismes, menos ruido, menos opiniones
  • Curar lo que se consume

“Tu mente es el motor de tu vida completa. Sintonizala como si tu futuro dependiera de ello, porque lo hace”

Semana bonus: mejorar tu entorno

Prácticas:

  • Limpiar tu auto
  • Ordenar tu armario
  • Actualizar tu espacio de trabajo
  • Remover personas que te drenan
