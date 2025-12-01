Charly García volvió a un estudio de grabación y crecen las ilusiones

El emblemático músico estuvo en el estudio porteño La Roca y los fanáticos sueñan con nuevo material.

Charly García está a pleno. El emblemático músico recorrió los titulares en el último fin de semana porque tuvo un encuentro con Rosalía, pero fue otra la noticia que ilusionó a los fanáticos: se lo vio de vuelta en un estudio de grabación.

Charly estuvo en el estudio porteño La Roca (propiedad de Jorge “Corcho” Rodríguez, pareja de Verónica Lozano), por donde también pasó Johnny Depp en el marco de su reciente visita a la Argentina.

“Hoy con nuestro querido Charly grabando en La Roca, gracias, todo se refuerza y cobra sentido en nuestro camino de la música. Ver a Charly con su talento infinito grabando con nosotros sin duda es un premio al alma y símbolo de que vamos por buen camino” , publicó el propio Corcho en su cuenta de Instagram.

“Hoy en la Roca tuvimos un día muy especial, nuestro querido Charly vino a grabar, Charly en nuestro estudio justifica todo nuestro esfuerzo día a día para mantener la coherencia y honestidad creativa que el con su música nos marcó el camino a seguir”, agregó en otra foto.

Las imágenes sembraron la semilla de un deseo popular: que se venga nueva música de García. El músico viene de lanzar en octubre el tema “In the City” junto a Sting, y su celebrado disco “La lógica del escorpión” en septiembre de 2024.

Charly y su encuentro con Rosalía

Antes de visitar La Roca, Charly se reunió con Rosalía, la reconocida artista catalana que pasó por Argentina en el marco de la promoción de su reciente disco “Lux”. En la cuenta oficial de García, se pudo ver una foto de ambos en el Hotel Faena, un espacio que el músico ha sabido hacer propio a lo largo de los años para distintas

Los artistas intercambiaron regalos: Charly le regaló un vinilo firmado de “La hija de la lágrima” y Rosalía hizo lo propio con una copia “de Luz”, con la leyenda “Para Charly, la leyenda. Con amor”

