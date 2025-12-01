Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de la ola de importaciones en electrodomésticos

Los comercios locales exhiben mayormente productos de Brasil, China y Turquía. Las ventas muestran un comportamiento dispar según se trate de pequeñas casas de artículos del hogar o de las grandes cadenas del sector.

La apertura de importaciones en electrodomésticos tiene su efecto en los comercios de Rosario . La ola de productos que llegan del exterior provocaron una " sobreoferta" en el mercado y comienza la competencia de precios, que conlleva a estancar o corregir los precios, en muchos casos a la baja. Los comerciantes de la ciudad coinciden en que los artículos importados son más baratos, pero plantean diferencias en cuanto a la venta.

“Estuvimos durante 20 años sin salir al patio, ahora salimos y nos dimos cuenta de que el patio no era tan grande”. Con esta metáfora resumió la realidad del mercado Leandro Martinucci, titular de Novogar.

Las fábricas o importadoras de productos para el hogar “ venden a pérdida o con un margen fino” porque “a todos les sobran lavarropas, por ejemplo”, explicó Marinucci . Empresas que antes no trabajaban con puntuales electrodomésticos se animaron a importar y la dificultad para colocarlo en el mercado lleva a una baja de precios, lo que se convierte en “una oportunidad para el consumidor”, completó el comerciante, que reconoció incrementos en ventas: un 80 % más en unidades y un 50 % más en montos en los últimos 12 meses . “Nuestra realidad no es la misma que los comercios chicos, que están bastante golpeados” , agregó.

Una mirada similar dejó Claudio Sexer, presidente de la Cámara de Electrodomésticos de Rosario: “Hay sectores en los que hay sobreoferta, hasta eso se tiene que depurar”, dijo a La Capital . Allí apuntó que en el mercado de lavarropas había compradores para 800 mil artículos y sólo en el último año se importaron 1,2 millones de estos productos .

Anomalía: precios más bajos

Por su parte, Sexer reconoció que “los precios son iguales o menores de hace un año por la estabilización del dólar y toda la oferta que viene del exterior, que ahora está más diversificada”.

Sexer indicó que en la actualidad, “al haber mayor oferta, los márgenes se achican y la competencia de precios es despiadada porque cambió el paradigma. Antes vendía un mayorista y ahora el fabricante trabaja directamente con el comercio, ya no existe el eslabonamiento de la distribución. Hay muchísima oferta y a sabiendas de eso el gobierno lo promueve, y se van achatando los precios”.

En este contexto, Martinucci apuntó bajas en los precios de productos, en comparación de noviembre de 2024, que rondan el 30 %. Esta reducción “está totalmente relacionada” a la llegada de productos importados, pero entendió que “esta realidad es una anomalía porque se van a fundir todos, porque no hay mercado para vender, el patio no es tan grande”. Para entender este fenómeno hay que exponer el caso de la importadora Newsan, que llegó a traer a Argentina 1.100 contenedores desde el exterior (sólo superada en esta práctica por Toyota), y hoy tiene congeladas las importaciones ya que logró stock suficiente para cubrirse en marcas como Noblex, Philco o Atma por nueve meses.

Comerciantes de electrodomésticos como en los 90

“No te voy a decir que es totalmente como en la época de Menem, pero eso permite que haya mayor oferta. Muebles que llegan de Brasil, lavarropas o heladeras de China y Turquía”, explicó Sexer en cuanto a la situación de comercios que cada vez reciben más productos importados, similar a la década de 1990 en el país.

En el mismo sentido Ricardo Carloni, titular de Italhogar, habló con La Capital. El comerciante con más de 30 años de experiencia en el rubro planteó que con el arribo de Javier Milei a la Casa Rosada “se acentuó” la llegada de productos importados a su comercio porque “conviene más”.

En la actualidad, Carloni identificó que la mitad de sus productos son importados y que la diferencia de precios en comparación con los productos nacionales es de entre un 20 y 25 por ciento menos. “Es muy similar al gobierno de Menem. Vamos camino a eso, que era un 80 % de productos importados en el local”, añadió.

En los comercios de barrio el panorama es otro

Martinucci aceptó que el contexto que atraviesa su comercio no es la misma realidad de los locales más pequeños o de barrio. Y se contrastan con las declaraciones de Sexer: en nombre de los vendedores de Rosario explicó que “en septiembre de año pasado hubo una serie de movimientos que habían empezado a mover las ventas, pero eso se fue pudriendo”.

Sexer explicó que la baja de ventas, según el producto, va del 20 al 40 por ciento, y se dio a la par del levantamiento del cepo al dólar ya que “la gente fue a comprar dólares y los pone abajo del colchón”. Para el comerciante, este comportamiento “no le sirve al comercio, ni al banco, ni a nadie. Desde julio hasta octubre fue pésimo, pero recién ahora están empezando a volver a comprar”.

“No hay un proceso de reposición de mercadería, simplemente cuando se les rompe algo van y compran lo que necesitan”, completó Sexer.

Carloni, que admitió apuntar a un público de clase media, señaló: “La venta está mal sobre todo en lo presencial y todo en cuotas, ya no hay venta al contado”. Para el titular de Italhogar, hoy la venta en línea está a la par de lo que sucede en un comercio en el centro de la ciudad, donde los comercios cierran antes de las 18, más que en los barrios, que mantienen sus locales abiertos hasta las 20.

Carloni detalló que los aumentos mensuales se mantienen “pero no al ritmo que venían antes”, aunque reiteró las dificultades en las ventas: “El problema es el ingreso de la gente, por más que apliques descuentos no se vende”.