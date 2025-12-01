La Capital | La Ciudad | Rosario

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de la ola de importaciones en electrodomésticos

Los comercios locales exhiben mayormente productos de Brasil, China y Turquía. Las ventas muestran un comportamiento dispar según se trate de pequeñas casas de artículos del hogar o de las grandes cadenas del sector.

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

1 de diciembre 2025 · 22:39hs
Caen las ventas de electrodomésticos en Rosario

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Caen las ventas de electrodomésticos en Rosario, a pesar de los precios estancados.

La apertura de importaciones en electrodomésticos tiene su efecto en los comercios de Rosario. La ola de productos que llegan del exterior provocaron una " sobreoferta" en el mercado y comienza la competencia de precios, que conlleva a estancar o corregir los precios, en muchos casos a la baja. Los comerciantes de la ciudad coinciden en que los artículos importados son más baratos, pero plantean diferencias en cuanto a la venta.

“Estuvimos durante 20 años sin salir al patio, ahora salimos y nos dimos cuenta de que el patio no era tan grande”. Con esta metáfora resumió la realidad del mercado Leandro Martinucci, titular de Novogar.

Las fábricas o importadoras de productos para el hogar “venden a pérdida o con un margen fino” porque “a todos les sobran lavarropas, por ejemplo”, explicó Marinucci. Empresas que antes no trabajaban con puntuales electrodomésticos se animaron a importar y la dificultad para colocarlo en el mercado lleva a una baja de precios, lo que se convierte en “una oportunidad para el consumidor”, completó el comerciante, que reconoció incrementos en ventas: un 80 % más en unidades y un 50 % más en montos en los últimos 12 meses. “Nuestra realidad no es la misma que los comercios chicos, que están bastante golpeados”, agregó.

Una mirada similar dejó Claudio Sexer, presidente de la Cámara de Electrodomésticos de Rosario: “Hay sectores en los que hay sobreoferta, hasta eso se tiene que depurar”, dijo a La Capital. Allí apuntó que en el mercado de lavarropas había compradores para 800 mil artículos y sólo en el último año se importaron 1,2 millones de estos productos.

Anomalía: precios más bajos

Por su parte, Sexer reconoció que “los precios son iguales o menores de hace un año por la estabilización del dólar y toda la oferta que viene del exterior, que ahora está más diversificada”.

Sexer indicó que en la actualidad, “al haber mayor oferta, los márgenes se achican y la competencia de precios es despiadada porque cambió el paradigma. Antes vendía un mayorista y ahora el fabricante trabaja directamente con el comercio, ya no existe el eslabonamiento de la distribución. Hay muchísima oferta y a sabiendas de eso el gobierno lo promueve, y se van achatando los precios”.

En este contexto, Martinucci apuntó bajas en los precios de productos, en comparación de noviembre de 2024, que rondan el 30 %. Esta reducción “está totalmente relacionada” a la llegada de productos importados, pero entendió que “esta realidad es una anomalía porque se van a fundir todos, porque no hay mercado para vender, el patio no es tan grande”. Para entender este fenómeno hay que exponer el caso de la importadora Newsan, que llegó a traer a Argentina 1.100 contenedores desde el exterior (sólo superada en esta práctica por Toyota), y hoy tiene congeladas las importaciones ya que logró stock suficiente para cubrirse en marcas como Noblex, Philco o Atma por nueve meses.

Comerciantes de electrodomésticos como en los 90

No te voy a decir que es totalmente como en la época de Menem, pero eso permite que haya mayor oferta. Muebles que llegan de Brasil, lavarropas o heladeras de China y Turquía”, explicó Sexer en cuanto a la situación de comercios que cada vez reciben más productos importados, similar a la década de 1990 en el país.

En el mismo sentido Ricardo Carloni, titular de Italhogar, habló con La Capital. El comerciante con más de 30 años de experiencia en el rubro planteó que con el arribo de Javier Milei a la Casa Rosada “se acentuó” la llegada de productos importados a su comercio porque “conviene más”.

En la actualidad, Carloni identificó que la mitad de sus productos son importados y que la diferencia de precios en comparación con los productos nacionales es de entre un 20 y 25 por ciento menos. “Es muy similar al gobierno de Menem. Vamos camino a eso, que era un 80 % de productos importados en el local”, añadió.

En los comercios de barrio el panorama es otro

Martinucci aceptó que el contexto que atraviesa su comercio no es la misma realidad de los locales más pequeños o de barrio. Y se contrastan con las declaraciones de Sexer: en nombre de los vendedores de Rosario explicó que “en septiembre de año pasado hubo una serie de movimientos que habían empezado a mover las ventas, pero eso se fue pudriendo”.

Sexer explicó que la baja de ventas, según el producto, va del 20 al 40 por ciento, y se dio a la par del levantamiento del cepo al dólar ya que “la gente fue a comprar dólares y los pone abajo del colchón”. Para el comerciante, este comportamiento “no le sirve al comercio, ni al banco, ni a nadie. Desde julio hasta octubre fue pésimo, pero recién ahora están empezando a volver a comprar”.

“No hay un proceso de reposición de mercadería, simplemente cuando se les rompe algo van y compran lo que necesitan”, completó Sexer.

Carloni, que admitió apuntar a un público de clase media, señaló: “La venta está mal sobre todo en lo presencial y todo en cuotas, ya no hay venta al contado”. Para el titular de Italhogar, hoy la venta en línea está a la par de lo que sucede en un comercio en el centro de la ciudad, donde los comercios cierran antes de las 18, más que en los barrios, que mantienen sus locales abiertos hasta las 20.

Carloni detalló que los aumentos mensuales se mantienen “pero no al ritmo que venían antes”, aunque reiteró las dificultades en las ventas: “El problema es el ingreso de la gente, por más que apliques descuentos no se vende”.

Noticias relacionadas
Nicola Pietrangeli, gloria del tenis italiano, junto a Guillermo Vilas y su hija Andanin. 

Falleció Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y dueño de un récord en la Davis

Fachada del club Old Resian, un emblema de Rosario 

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Siete consorcios de edificios rosarinos registraron cheques sin fondos por más de 250 millones

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Latam conectará Rosario con San Pablo a partir del 30 de diciembre

Ajustan horarios de los vuelos Rosario-San Pablo para mejorar las conexiones internacionales

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

Lo último

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en MasterChef celebrity

Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en "MasterChef celebrity"

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Los comercios locales exhiben mayormente productos de Brasil, China y Turquía. Las ventas muestran un comportamiento dispar
Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Por Gonzalo Santamaría
Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora
La Ciudad

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante
La Ciudad

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas
La Ciudad

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Ovación
El candidato Cristian DAmico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

El candidato Cristian DAmico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newells

El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

Gimnasia ganó y habrá clásico platense en las semifinales del Clausura

Gimnasia ganó y habrá clásico platense en las semifinales del Clausura

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Policiales
Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana

La Ciudad
Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

El gobierno definió el proyecto de reforma laboral
Economía

El gobierno definió el proyecto de reforma laboral

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %
Economía

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores
Economía

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes
La Ciudad

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes

Maximiliano Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía
Política

Maximiliano Pullaro hace más cambios: sale la secretaria de Energía

La UNR cumple 57 años: más carreras, más estudiantes y un acto en el Monumento
LA CIUDAD

La UNR cumple 57 años: más carreras, más estudiantes y un acto en el Monumento

Cómo llegar al 2026 renovado: la rutina para las semanas que quedan del año
Tendencias

Cómo llegar al 2026 renovado: la rutina para las semanas que quedan del año

Día Mundial del Sida: refuerzan las estrategias de prevención

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Día Mundial del Sida: refuerzan las estrategias de prevención

San Lorenzo: 5 años por huir de un control y atropellar y matar un motociclista
LA REGION

San Lorenzo: 5 años por huir de un control y atropellar y matar un motociclista

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana
Policiales

Empalme Graneros:  sufrió lesiones graves e investigan si lo apuñaló su hermana

Afirman que la reducción de aranceles de importación no levantará ventas de juguetes
INFORMACION GENERAL

Afirman que la reducción de aranceles de importación no levantará ventas de juguetes

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Secco inauguró su carport solar en Rosario para 360 vehículos
Novedades

Secco inauguró su carport solar en Rosario para 360 vehículos

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad: quién la reemplazará
Política

Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad: quién la reemplazará

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata
Ovación

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre
La Ciudad

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia
Información General

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico
Policiales

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico