Gimnasia ganó y habrá clásico platense en las semifinales del torneo Clausura

El Lobo derrotó de visitante a Barracas Central por 2 a 0 en los cuartos de final y se cruzará con Estudiantes en el Bosque. Del riesgo de descender a dar pelea

1 de diciembre 2025 · 19:44hs
Gimnasia superó a Barracas en el estadio Claudio Tapia y es semifinalista.

Gimnasia superó a Barracas en el estadio Claudio Tapia y es semifinalista.

Gimnasia y Esgrima venció a Barracas Central por 2 a 0, accedió a las semifinales del torneo Clausura y se cruzará con Estudiantes, su clásico rival. El partido entre los conjuntos de las Diagonales se jugará en la cancha del Bosque, porque el Lobo culminó mejor ubicado en la fase clasificatoria.

El triunfo de Gimnasia en el estadio Claudio Tapia, de Barracas Central, se concretó con los goles de Manuel Panaro, a los 22', con algo de incertidumbre porque se recurrió al VAR por una supuesta posición adelantada, y de Franco Torres, en el tercer minuto del tiempo adicional.

Los dirigidos por Fernando Zaniratto se dieron un enorme gusto, en el cierre de una temporada en la que estuvieron con el riesgo de descender.

Consiguieron la clasificación a la fase final en la última fecha de la fase de grupos y eliminaron a Unión, de visitante, en los octavos de final.

Gimnasia perdió el clásico y se enderezó

Este presente de Gimnasia comenzó a partir de la salida del entrenador Alejandro Orfila, previo al clásico que Gimnasia perdió en cancha de Estudiantes por 2 a 0, con Zaniratto en el banco del Lobo.

Desde ese momento, Gimnasia obtuvo cuatro victorias seguidas. Derrotó a River por 1 a 0 en el Monumental, a Vélez por 2 a 0 en el Bosque, a Platense por 3 a 0 en Vicente López y a Unión por 2 a 1 en el 15 de Abril, ya por los octavos de final.

Esta nueva victoria es la quinta seguida de Gimnasia, que intentará no detener la marcha frente a Estudiantes, con quien tiene un historial desfavorable, de 68 derrotas y 51 victorias.

