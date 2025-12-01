Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

La víctima, de 40 años, quedó internada en cuidados intensivos en el hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria

Un operario que trabajaba en la colocación de un cartel publicitario en barrio Parque Field, en la zona norte de Rosario, a metros de avenida Circunvalación, cayó desde más de diez metros de altura y fue internado en el hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria.

El episodio ocurrió en la tarde de este lunes, en la colectora Juan Pablo II y López Buchardo, cuando el trabajador de 40 años se encontraba junto a otros compañeros trabajando en la instalación de un cartel de grandes dimensiones junto a Circunvalación.

Por motivos que intentan establecerse, el hombre cayó a un pastizal desde más de diez metros de altura. Parte del arnés que llevaba puesto quedó enganchado de la estructura.

Un helicóptero sanitario acudió al lugar pero finalmente fue trasladado en ambulancia al hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, donde quedó internado en cuidados intensivos con diversas heridas internas.

Los primeros en asistir al hombre accidentado fueron los empleados de una estación de servicio cercana. "Estaba consciente pero no podía respirar, sangraba y no podía mover las piernas", contó una de las personas que acudió en su ayuda.