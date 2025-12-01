La Capital | Policiales | Venado Tuerto

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco en el sur santafesino

La investigación de la Fiscalía Federal comenzó como una denuncia anónima y derivó en el secuestro de 4,4 kilos de cocaína hace 15 días en la ruta 90

1 de diciembre 2025 · 20:21hs
El Chevrolet Onix interceptado en la ruta rumbo a Venado Tuerto

El Chevrolet Onix interceptado en la ruta rumbo a Venado Tuerto, donde se incautaron 4,4 kilos de cocaína y se detuvo a dos de los miembros de la organización criminal.

Once personas fueron imputadas como miembros de una banda que traficaba drogas en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat. Dos de los imputados ya estaban presos por otras causas, siete quedaron en prisión preventiva y otros dos siguen investigados en libertad.

La investigación de la Fiscalía Federal venadense, iniciada hace meses, derivó hace dos semanas en el secuestro de casi 4 kilos y medio de cocaína hallados en un auto por personal de Gendarmería sobre la ruta 90, en inmediaciones de Elortondo.

Droga en el auto

La imputación fue formalizada días atrás en la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto ante el juez de Garantías de esa ciudad Aurelio Cuello Murúa. Los fiscales federales Federico Reynares Solari, junto con la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi y la auxiliar fiscal Rocío Estrada, expusieron el caso, las evidencias colectadas hasta el momento en múltiples medidas y las calificaciones legales a imputar.

>>Leer más: La caída de El Venadito, el último señor de las drogas en el suroeste santafesino

Los acusados son Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., César O., Emir B., Ayelén C., Juan José C., Ana Paula M., Sofía E. y Leonel A. Éstos dos últimos ya estaban detenidos por causas que tramitan en la Justicia provincial. Todos fueron imputados como coautores del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación conjunta y organizada de tres o más personas”.

Los fiscales advirtieron que hay otras personas aún no identificadas que participaron de las maniobras investigadas. La acusación estableció el funcionamiento del grupo desde al menos el 14 de noviembre de 2024 hasta el pasado 16 de noviembre cuando se realizó un procedimiento que desbarató el accionar de la banda.

Ese día, minutos antes de las 15, la pareja conformada por Manuel E. y Carina A. fue interceptada por personal de la sección Vial de Gendarmería en el kilómetro 133 de la ruta provincial 90 a bordo de un Chevrolet Onix propiedad del coimputado Adrián C. Los gendarmes hallaron dentro de una mochila 4,400 kilos de cocaína y además secuestraron 418.110 pesos, una navaja y una tarjeta de Mercado Pago.

>>Leer más: Cayó banda narco en Firmat con una base en el penal de Piñero

Con un valor de unos cien mil dólares en el mercado ilegal, se trató del mayor secuestro de droga desde que comenzó a funcionar el juzgado federal de Venado Tuerto, en 2018.

La investigación

La fiscalía recordó en la audiencia que la investigación se inició a partir de una denuncia anónima realizada en abril pasado en Venado Tuerto que apuntaba a un grupo de personas que vendía drogas al menudeo en esa ciudad, así como en Firmat y Cañada de Gómez. La pesquisa identificó vehículos utilizados para traslados, domicilios y líneas telefónicas para comenzar las escuchas, seguimientos y demás tareas de campo.

Así fue tomando forma la estructura de una banda que comercializaba drogas en virtud de una organización con roles asignados. Las tareas de investigación incluyeron monitoreos a las actividades de dos personas privadas de la libertad: Sofía E., hija de Carina A., cuya celda en la alcaidía de Melincué fue allanada al igual que la de Leonel A., detenido en Coronda.

El trabajo de campo estableció que el Chevrolet Onix de Manuel C. era usado por varios de los sospechosos, como Juan José C., que hacía periódicos viajes entre Firmat y Cañada de Gómez. Si bien los fiscales aclararon que la investigación continúa, también indicaron que de la evidencia reunida se presume que esta banda “mantendría nexos con personas privadas de su libertad que proveerían del material ilícito, recogido en la ciudad de Cañada de Gómez o Rosario”.

>>Leer más: La caída del Viejo Fernández, uno de los distribuidores de drogas en el sudoeste santafesino

También se detectó que la organización abastecería de drogas a localidades cercanas a Venado como Firmat, aunque no se descarta que las actividades hayan alcanzado a más localidades del sur santafesino.

Preventiva

A pedido de la fiscalía, el juez Cuello Murúa dispuso la prisión preventiva por 120 días para Manuel E., Carina A., Adrián C., César O. y Emir B. En tanto, dictó la misma medida para Rita T. pero por 30 días. Por ese mismo lapso quedó presa Ayelén C. pero bajo la modalidad domiciliaria. Por su parte, Juan José C. y Ana Paula M. seguirán ligados al proceso en libertad.

