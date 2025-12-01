Meri Deal habló por primera vez de los rumores de romance con Franco Colapinto: "Nos presentó Biza"

La cantante uruguaya habló de las imágenes que la muestran junto al piloto argentino en una fiesta en Mexico

En los últimos días, un posible romance acaparó la atención de los fanáticos de Franco Colapinto luego de que el piloto argentino fuera visto muy cerca de la cantante uruguaya Meri Deal . Si bien hasta el momento solo se trataba de rumores , en las últimas horas, la protagonista del supuesto vínculo habló por primera vez sobre el piloto argentino.

Fue el periodista Pepe Ochoa quien, durante el programa LAM, difundió un video donde se veía al representante de Alpine y a la exintegrante de Toco Para Vos conversando de manera íntima en un sector exclusivo de la fiesta posterior a la carrera. Lo que comenzó como un acercamiento “tímido”, según relató Ochoa, terminó en que “una vez que puso sexta, ahí no chocó”.

“Estuvieron toda la noche juntos, abrazados. También hay una foto donde él la toma desde atrás, y luego se retiraron juntos”, había asegurado el periodista en aquel momento.

Es así como, en las últimas horas, Meri Deal, que fue convocada para ser telonera de Shakira en su show en Uruguay, dio una entrevista en la que habló de su participación en el recital de la colombiana y, por primera vez, se refirió a los rumores que la vinculan con Colapinto.

Qué dijo Meri Deal sobre Franco Colapinto

En una entrevista para el medio Algo Contigo (Canal 4), Meri Deal respondió por primera vez a las versiones que la vinculan con Franco Colapinto.

El conductor empezó consultándole por su estado sentimental y luego fue directo al punto: “¿Qué fueron esas imágenes que aparecieron?”, en alusión al video donde se la vio junto al piloto argentino. En un primer momento, Meri eligió esquivar el tema. “No vi las imágenes, no sé de qué me hablás”, dijo entre risas.

Sin embargo, ante la insistencia del periodista, la artista aclaró: “No lo conocía personalmente de antes”. Luego agregó: “Había habido una interacción en redes pero en la fiesta nos presentó Biza, que yo me llevo bien con él”.

El conductor consultó: “¿Y pasó algo?”. Meri, una vez más, evitó la respuesta: “No tengo nada para declarar”.

Una de las panelistas del programa indagó: “¿Y después siguieron las interacciones por redes?” A lo que Meri Deal respondió, de forma contundente: “Sí”.

