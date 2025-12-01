La Capital | Economía | gobierno

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

La definición del proyecto que esperan tratar durante el mes de diciembre, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso

Reforma.

Reforma. Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, articulan los pedidos con los gobernadores mientras que Bullrich y Menem hacen lo propio en las cámaras que integran. 

El gobierno nacional habría finalizado la redacción del proyecto de ley de reforma laboral y sería presentado en los próximos días en el Congreso Nacional.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, concluyó el detalle de lo que denomina “modernización” laboral y lo giró al despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich, flamante jefa de bloque de La Libertad Avanza, confirmaron a NA.

La letra de la reforma podría incluir los títulos de ultra actividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos; trabajo individual y autónomos; democracia sindicales y derivaciones varias.

La definición del proyecto que esperan tratar durante el mes de diciembre, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias que irá desde el 10 de diciembre al 31 del mismo mes, con continuidad desde el 19 de enero hasta finales de febrero.

Los próximos pasos del proyecto

Con los borradores de los proyectos listos, la Casa Rosada instrumenta a sus interlocutores en la búsqueda de apoyos. Para eso, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, articulan los pedidos con los gobernadores mientras que Bullrich y Menem hacen lo propio en las cámaras que integran.

