El escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: dichos, reproches y ruptura inesperada

Las declaraciones de Bonelli en un streaming desataron la furia de Cvitanich. En medio del conflicto, Ivana Figueiras confirmó su separación con el exfutbolista

1 de diciembre 2025 · 12:06hs
Se dasató una guerra mediática entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

A meses de haberse separado después de más de 14 años juntos, se desató una guerra mediática entre Chechu Bonelli, su ex pareja Darío Cvitanich y la actual pareja del exfutbolista, Ivana Figueiras. Aunque la relación parecía haber terminado en buenos términos, en las últimas horas una serie de declaraciones públicas encendió el escándalo que culminó en la separación del exfutbolista con Figueiras.

En abril de 2025, Bonelli anunció su separación de Cvitanich tras más de una década juntos y tres hijos en común. Al poco tiempo, él comenzó una relación amorosa con Figueiras. Ahora bien, este fin de semana, últimos días de noviembre, la paz se terminó: una serie de declaraciones de Chechu en un canal de streaming provocaron la furia de Cvitanich y en redes sociale el exfutbolista apuntó contra su expareja.

En medio del escándalo, Figueiras, cansada de las críticas y la exposición mediática, salió a dar su versión. A las pocas horas, la modelo compartió que estaba soltera y separada del exfutbolista.

Los dichos de Chechu Bonelli que dasataron el escándalo

El escándalo se desató tras una serie de declaraciones de Chechu Bonelli en el programa de streaming Circuito cerrado (La Casa). Allí, la modelo habló de su separación y dio detalles sobre el vínculo con su exsuegra. Bonelli confesó: “Mi exsuegra había pasado a ser mi madre. La amo con toda mi alma”.

Sin embargo, también aclaró que después de la separación la relación con su exsuegra cambió. La modelo reveló: “Me invitaron a retirarme de ahí, pero hasta hace poco seguía viajando. Amo la sensación esa de hogar, de recibirme en Baradero con un ‘¿Qué querés comer? Yo te preparo, acostate, dormí’. Y yo decía ‘¡qué lindo! Quiero esto’”.

Entre lágrimas, reconoció: “Se me rompió esa sensación de familia. Siento que el tener que cortar con eso fue lo que más sufrí de la separación porque la amo con toda mi alma”.

@_circuitocerrado Chechu Bonelli después de su separación nos cuenta su presente #circuitocerrado #paratii #ruptura #streaming #fyp original sound - circuitocerrado

La respuesta de Darío Cvitanich

Rápidamente, en redes sociales, Darío Cvitanich, quqe hasta ese momento estaba en pareja con la modelo Ivana Figueiras, salió a responder a las declaraciones de Chechu Bonelli. A través de sus historias de Instagram, el exfutbolista escribió, junto al clip de su expareja: “Mirá qué bueno. Querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba... y mejor no sigo. Con mi familia, mi pareja y mi vida, NO...”.

Acto seguido, Cvitanich compartió una foto junto a su pareja en la que le dedicó: “Te amo. Gracias por estar siempre”.

El posteo de Ángel de Brito y la furia de Ivana Figueiras

Ahora bien, quien no se quedó atrás en el escándalo fue Ángel de Brito. El periodistam, a través de sus redes sociales y en medio del cruce entre Bonelli y Cvitanich, compartió un video de Ivana Figueiras paseando por un shopping junto a su hija, asegurando que se trataba de la hija de Chechu Bonelli.

Este posteo desató la furia de Figueiras, que hasta ese momento se había mantenido al margen del escándalo. En redes sociales le respondió directamente a De Brito: “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes. Cualquier persona que me conoce sabe el cuidado a mis hijas más que nadie. Son mi límite”, escribió en sus historias de Instagram.

La modelo agregó: “No soy parte de ningún circo mediático que generen personas que viven de esto. Mis hijas. Mi límite. Gracias.”

Y siguió: “Juro por Dios que alguien filma a mi hija sin mi consentimiento y soy capaz de cualquier cosa. Les avisé. Con mis hijas no. Les juro que por mis hijas mato a quien sea. Y al menos aprendé mi nombre, amor. Con mis hijas no. GRACIAS”.

El descargo de Ivana Figueiras

Aunque la modelo suele mantener un perfil bajo, el escándalo le sirvió para hacer un descargo sobre la situación que viene atravesando desde que está en pareja con Cvitanich. Cansada de las críticas y de las acusaciones, Figueiras aclaró en sus redes que nunca fue “la tercera en discordia” y dio detalles de su vínculo con Darío.

“Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, me bardeen, me digan rompe hogares, rompe familias”, comenzó escribiendo.

Luego aclaró: “Yo tengo dos hijas mujeres. El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas”.

También contó que sufrió todo tipo de amenazas y apuntó contra el entorno de Chechu Bonelli: “A partir de ahí sufrí amenazas de todo tipo, amiguitas escribiéndome, etc. Su ex escribiéndome diciéndome que ni lo intente y enterar cosas más (por suerte tengo los mensajes). La chica que trabaja en su depto me manda fotos de Instagram”.

En ese sentido, agregó: “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada. La pobrecita. Pero a mí déjenme en paz”.

A los pocos minutos, la propia modelo aclaró que estaba soltera y separada de Darío Cvitanich: “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir en el medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes. Todo esto fue una locura. Y que quede claro. Yo no rompí ninguna familia”.

