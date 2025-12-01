La Capital | Información General | juguetes

Juguetes: advierten que la reducción de aranceles de importación no levantará las ventas

El Gobierno nacional redujo los aranceles de importación para 14 categorías de juguete, y los jugueteros prevén que "no será una temporada buena en ventas en general".

1 de diciembre 2025 · 10:31hs
Juguetes. Comenzó la temporada de ventas navideñas y representantes del sector prevén poco consumo

Foto: La Capital / Archivo.

Juguetes. Comenzó la temporada de ventas navideñas y representantes del sector prevén poco consumo

Se acercan las fiestas navideñas y el Gobierno nacional dispuso la reducción de aranceles de importación en 14 categorías de juguetes, que incluye triciclos, muñecos, patinetas, blocks de construcción para niños. La intención de la administración de Javier Milei es que haya competencia y se alienta a que bajen los precios de esos artículos para favorecer las ventas.

Pero cuál es la mirada que tienen en la Cámara Argentina del Juguete. Matías Furió, titular de la entidad, señaló este lunes a LT8 , que la reducción de aranceles a la importación “era una medida que se esperaba debido a las políticas que lleva adelante este gobierno. No van a bajar los precios de los productos importados por la baja de un arancel”.

“Con todas las evaluaciones que se hicieron en un año y medio hacia atrás, los precios no han aumentado porque no hay ventas. Al no haber ventas y no haber consumo, tanto los productores como los importadores han retenido los precios para vender un poco más. Y todo lo que tuvieron reteniendo no se volcará al precio final. Los precios de los juguetes tanto importados como nacionales hace un año que no aumentan”, subrayó.

Furió señaló que “el problema a nivel país es otro, no la reducción de aranceles a la importación. Hoy, el problema es que no hay consumo. Reducir el arancel no varía en la venta si no hay consumo. El consumo está a la baja, por ende no se estaría vendiendo ningún tipo de juguete”, aseguró.

>> Leer más: El gobierno eliminó el arancel del 35% a la importación de juguetes

“Siempre para fin de año se vende más. Los abuelos o los padres siempre hacen regalos para los chicos. Pero al no haber plata en los bolsillos no será una temporada buena como la que uno pudo esperar durante el año. Eso lo vemos en las jugueterías, no se estaría vendiendo”, agregó.

Embed - REDUCEN ARANCELES PARA IMPORTAR JUGUETES - MATÍAS FURIÓ

Furió sostuvo que “siempre se dice que debe haber más surtido, más productos, para fomentar la competencia y así bajar los precios, y lo cierto es que tenemos mercadería importada para los próximos cinco años. Este noviembre, que cerró ayer, tuvimos el mayor pico de importaciones desde el 2018. Hay productos para elegir, pero si no hay consumo no hay ventas".

"Las ventas por plataformas digitales llegan al 25 por ciento y son para productos de marca o de valor, pero el consumidor masivo de Argentina, que es la clase media para abajo, no consume por plataformas. Acude a las jugueterías y eso no estaría sucediendo”, subrayó el titular de la Cámara nacional.

