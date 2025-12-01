La Capital | La Región | EPE

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

La empresa denunció que los desarrolladores estaban conectados directamente a la red, pero no tenían el servicio dado de alta

1 de diciembre 2025 · 14:30hs
La EPE hizo la inspección en Coronel Domínguez y luego recurrió a la Justicia.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

"Se terminaron las avivadas", dijo el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. Así apuntaló este lunes el operativo que anunció la Empresa Provincial de la Energía (EPE) por un nuevo caso de fraude en un loteo residencial que estaba enganchado a la red de luz en Coronel Domínguez.

Según fuentes oficiales, el desarrollo inmobiliario en el sur del departamento Rosario contaba con un suministro eléctrico no autorizado. Luego de verificar esta situación, la compañía estatal hizo la denuncia penal contra los responsables del proyecto ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El gobierno de Santa Fe calculó que la instalación ilegal generó un perjuicio económico de más de 3 millones de pesos en la zona ubicada cerca de Villa Amelia. A partir de este cálculo y las irregularidades detectadas en el predio, las autoridades tomaron el mismo camino que en otros casos similares e impulsaron una investigación judicial sobre lo ocurrido.

Un loteo colgado de la luz en Coronel Domínguez

En los últimos días, los inspectores de la EPE fueron a revisar un loteo en Coronel Domínguez y comprobaron que había una conexión directa a la red. Sin embargo, el servicio no contaba con la habilitación correspondiente por parte de la empresa.

Aunque no tenían autorización, los desarrolladores consiguieron acceso al sistema de distribución. Así empezaron a iluminar carteles, calles e incluso el obrador del barrio proyectado en inmediaciones del corredor de la ruta provincial 18.

>> Leer más: Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

El control de las instalaciones en el sur del departamento Rosario expuso un presunto fraude equivalente a $ 3.156.433. Al margen del desenlace de la denuncia penal, la compañía anticipó que los emprendedores deberán hacerse cargo de la deuda.

Tras la intervención de los inspectores, la presidenta de la compañía, Anahí Rodríguez, comentó: " El consumo de energía debe ser justo y transparente para todos los santafesinos. Con estos controles lo estamos garantizando”. Así recordó que se vienen profundizando los operativos vinculados al hurto y las conexiones irregulares en paralelo con las obras para mejorar el servicio.

¿Cuántas inspecciones hizo la EPE en 2025?

Desde el inicio del año se realizaron 81.962 inspecciones en toda la provincia. El objetivo de la EPE es intensificar el plan para evitar el robo sistemático y el perjuicio para los usuarios legítimos del servicio público.

Puccini aseguró que "el orden llegó para quedarse" en la empresa y añadió: "No vamos a permitir privilegios ni trampas". En este sentido, recordó que "la energía que se consume se paga porque detrás de cada kilovatio hay inversión pública y esfuerzo de todos los santafesinos".

El registro oficial indica que entre julio y septiembre se llevaron a cabo 27.448 controles, algo más de un tercio del acumulado de 2025. En esa lista se incluyen desde clientes residenciales hasa grandes consumidores, pasando por servicios para comercios. Esto permitió detectar 7.075 conexiones ilegales en Rosario y otros puntos del mapa.

En lo que respecta al balance parcial del año, el gobierno santafesino detalló que el 24,2 % de las inspecciones tuvieron resultados positivos. Es decir, en 19.810 casos detectaron alguna irregularidad en el suministro. Si bien este trabajo se desarrolló en más de 100 localidades en todo el mapa, los procedimientos priorizan algunas de las ciudades más pobladas: Rosario, la capital provincial, Rafaela y Santo Tomé.

