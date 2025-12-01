Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

El viernes 5 de diciembre, a las 19, nuevamente abrirá sus puertas el ciclo de lecturas de Un lugar limpio y bien iluminado, en Laprida 1036. Manuel Díaz, Beatriz Vignoli, Sebastián Riestra y Lala Brillos leerán obras de narrativa y el fotógrafo Alejandro Lamas expondrá sus fotografías. Todos ellos son destacados artistas de nuestra ciudad. La librería invitada en esta oportunidad es Oslo. La entrada es libre y gratuita.

El ciclo convoca a quienes disfrutan de la literatura y la fotografía a este encuentro de finales de primavera. La cita es al atardecer, en Laprida 1036, la Casa de la Mutual “Carlos Pellegrini” de Empleados del Banco Nación. Habrá música, buffet y sorteos, además se podrá consultar el oráculo literario versión primavera, corregido y aumentado.

El propósito es la reunión en torno a la escucha de historias narradas por sus autoras y autores. Es una experiencia de alto valor escuchar una obra cuando es leída por quien la ha escrito. A su vez en esa escucha conocemos y nos reconocemos. Es importante saber qué se narra en la ciudad. En este encuentro se cruza la literatura con otros lenguajes, como la imagen fotográfica. El ciclo mantiene una regularidad anual, de al menos un encuentro por estación. Este tercer encuentro sucede, este año, en los últimos días de la primavera.

La organización de este ciclo está a cargo de quienes integran la clínica de obra grupal El sol: Marisol Baltare, Fernanda Trébol, Mariano Paulón, Cristian Bautista, Sebastián Ocampo, Ariel Pennisi, Fabiana Sayago, Tomás Doblas, Marcela Atienza, Maira Rosso, Juan Blanco, Stella Cipriani, Beatriz Vignoli, Lila Gianelloni.

Las autoras y autores

Beatriz Vignoli es escritora y poeta. Desde 2003 hasta 2015 trabajó como traductora literaria y en temas de educación para editoriales de Buenos Aires y para agencias de Rosario y de Córdoba. Se ha desempeñado como periodista cultural en Rosario/12, desde 1991 hasta la actualidad, y en The Buenos Aires Herald de 1993 a 1995, entre otros medios. Ha obtenido importantes premios en los géneros de poesía, narrativa y ensayo. Entre sus obras más recientes se cuentan Viernes. Poesía reunida, 1979-2021, por Nebliplateada; los libros de poesía Expreso, por Editorial Biblioteca, y Museo del viento, por Nebliplateada; Canción de la derrota. Ensayos reunidos, 1990-2023, publicado por 7 Vidas Ediciones; Podré recordarte sin que me interrumpas. Obituarios reunidos, 2013-2023, publicado en 2024 por La Gran Nilson, y la “saga de novelas con gatos”: Lemuria (2022, Mansalva) y Reverie (2023, Iván Rosado). Este año publicó el poemario Sol salvaje por el sello Socios Fundadores, y se reeditó su novela Molinari baila, por la colección Confingere de UNR Editora, de la Universidad Nacional de Rosario. Coordina talleres independientes de poesía santafesina y de escritura de sueños.

Sebastián Riestra nació en Rosario en 1963. Es poeta y periodista. Su obra explora el amor y el desamor, los espacios urbanos y el turbulento pasado político argentino. Tiene ocho libros publicados: El ácido en las manos (1991), El porvenir de los muertos (2002), Clitoriana (2003), Romero (2004), Lunita rosarina (2010), Rémora (2015), La muerte duplicada (2019) y La ciudad de los amores perdidos (2025). Textos suyos están incluidos en la antología de la poesía rosarina La única ciudad, (1992); Autopista, volumen que reúne a escritores de Córdoba y Rosario (2010); La Plata Spoon River (2014), y Las cosas tienen movimiento. 40 años de la Trova Rosarina (2022). Se desempeña como prosecretario de redacción en el diario La Capital, donde también fue editorialista y editor del suplemento Cultura y Libros. Ha participado en numerosas lecturas, coordinado ciclos y dictado talleres en su ciudad y todo el país. Intervino, entre otros eventos, en el Festival Internacional de Poesía de Rosario, el Festival Internacional de Poesía de la Feria del Libro de Buenos Aires y el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México. Integró el staff de las revistas literarias Facundo (Rosario) y El Jabalí (Buenos Aires). Actualmente, es uno de los directores de la revista cultural rosarina Barullo.

Manuel Díaz (Rosario, 1993) es egresado de la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Rosario, donde trabaja en la cátedra de Literatura Contemporánea. En su doctorado, investiga el humor en la obra de Samuel Beckett. Publicó los libros de narrativa Inquilinos (Trópico Sur, Uruguay, 2013), Asperger (El Ombú Bonsai, 2015), Milton (Editorial Municipal de Rosario, 2015) y La caspa del punk (Ediciones Abend, 2017). Otros libros permanecen inéditos. Con Milton obtuvo el primer premio (compartido) en la categoría sub21 del Concurso Municipal de Narrativa Manuel Musto, de la ciudad de Rosario. En 2020, publicó por entregas el diario de viaje ¿Qué hago yo acá?, en la revista El Cocodrilo. Fue jurado de concursos literarios, organizador de eventos culturales y académicos. Integra la comisión editorial de la revista El Cocodrilo.

Lala Brillos es actriz, escritora, dramaturga, directora teatral y activista. Trabaja el humor, la política y la poesía con mirada popular, feminista y provocadora. Publicó textos en antologías y en medios como Página/12, Revista Bache y El Eslabón. Marcada por la irreverencia, la pasión y el compromiso, Lala Brillos construye una voz única dentro de la cultura nacional y popular.

Alejandro Lamas (Buenos Aires, 1954), cursó sus estudios secundarios en el instituto Politécnico y se recibió de Técnico en Óptica donde además estudió Fotografía. En el año 1988 se marcha a vivir a Madrid. Allí continúa con su misma labor profesional, agregando la docencia y también la fotografía de autor. Con ese motivo publica el libro La Otra Ciudad y expone las fotografías que lo integran en Madrid y también en Rosario, ciudades a las que hace referencia dicha publicación. En ambas ciudades expone sus fotografías a lo largo de su actividad como autor. En 2015 regresa a Rosario donde continúa con su actividad docente impartiendo cursos y talleres y exponiendo en Galerías de Arte y Centros Culturales de la ciudad. Trabaja como fotógrafo publicitario y dicta clases de Fotografía e Iluminación cinematográfica en la Escuela Provincial de Cine y Televisión.

Screen_Shot_2020-10-23_at_3.01.22_PM Ernest Hemingway.

Sobre el cuento “Un lugar limpio y bien iluminado”

El escritor estadounidense Ernest Hemingway publicó en 1933 “A Clean, Well Lighted Place”, un cuento breve ambientado en uno de los cafés de Madrid que se modernizaron a comienzos de la década de 1930 con la incorporación de la luz eléctrica, diferenciándose de la tradicional taberna medieval. Dos trabajadores gastronómicos lo protagonizan, en un diálogo existencial de madrugada sobre la soledad, la noche y la importancia vital de encontrar un refugio amable en la ciudad. Es una obra maestra literaria que exalta el valor social y cultural de esos espacios urbanos que la sociología llama los terceros lugares, ámbitos no destinados ni a la producción ni a la reproducción.

Beatriz Vignoli lo tradujo especialmente para el ciclo Un lugar limpio y bien iluminado.