Vaciaron las cuentas de siete edificios de Rosario y crecen las sospechas sobre una administradora

Varias torres ubicadas en el centro compartían administradora y detectaron numerosas irregularidades con el dinero de los consorcios. La persona apuntada es presidenta del Club Old Resian, donde también se registraron cheques sin fondos.

1 de diciembre 2025 · 15:50hs
Siete consorcios de Rosario denunciaron una situación grave con sus cuentas bancarias. Se trata de los edificios Terrazas del Parque (Pellegrini 2394), Solares de Balcarce (Balcarce 38bis), Le Park Suites (Corrientes 1925), Terrazas de Urquiza (Mendoza 101), Solares de Boulevard (Brown 2176), Solares de España (3 de febrero 1963) y Solares de Rioja (Rioja 1753). En conjunto, presentaron cheques rechazados por unos 250 millones de pesos.

A esta situación se sumó el Club Old Resian, que también registró cheques sin fondos por 13,5 millones de pesos y un déficit superior a 27 millones. La administradora de los edificios mencionados y presidenta del club, Andrea Evelyn Liardet, quedó en el centro de la escena. Así lo expuso la Federación de Cámaras de Administradores de la Propiedad Horizontal.

Preocupación y pedidos de regulación

Adolfo Jager, presidente de la Federación de Cámaras de Administradores de la Propiedad Horizontal, confirmó que la situación era “preocupante” y que, al menos hasta el momento, no se había radicado ninguna denuncia penal o civil.

“Hay cierto hermetismo de parte de los consorcios involucrados. En el corto plazo, no se ha hecho ninguna denuncia en el fuero penal o civil”, señaló. Jager también aclaró en diálogo con La Capital que Liardet no es socia de la federación, que su nombre no le resultaba conocido y que la información disponible provenía de cheques rechazados y movimientos bancarios informados por los consorcios y por los medios.

Según detalló, los cheques sin fondos atribuidos a esta mujer alcanzan los 322 millones de pesos, incluyendo 52 millones de cuentas personales. El dirigente remarcó que las cifras son “importantes” porque involucran el patrimonio de los edificios administrados por Liardet.

El titular de la federación insistió en la necesidad de crear un colegio profesional de administradores, con capacidad para regular la actividad, aplicar sanciones y brindar respaldo legal a los vecinos.

Actualmente, la cámara representa a 215 administradores profesionales de Rosario. Jager recordó un dato clave: dos de cada tres rosarinos viven en propiedad horizontal, por lo que la falta de regulación deja a una porción enorme de la ciudad en una situación vulnerable.

El rol de los propietarios

Jager planteó además que la situación podría estar vinculada a cierta falta de seguimiento por parte de los propietarios. “Puede haber negligencia de los propietarios al no involucrarse en forma directa con la gestión del administrador, algo que nosotros invitamos permanentemente a realizar desde nuestra institución”, expresó.

Según dijo, la Cámara estaba evaluando realizar una presentación judicial para esclarecer el caso y avanzar con un proyecto de ley que permita regular la actividad de los administradores en la provincia.

Los edificios afectados

Los edificios involucrados pertenecen a dos grandes grupos de condominios modernos, la mayoría construidos en la última década. Entre ellos se encuentran: Terrazas del Parque, Solares de Balcarce, Terrazas de Urquiza, Solares de Boulevard, Solares de España, Solares de Rioja, Le Park Suites

Hasta el momento, solo dos consorcios solicitaron asistencia formal a la Cámara, según informó Jager. Sin embargo, el resto de los edificios estaría iniciando reuniones internas para evaluar posibles pasos a seguir y revisar el estado de sus cuentas.

Las tareas de un administrador

Históricamente, los administradores de Rosario eran profesionales de larga trayectoria, que se dedicaban de manera exclusiva a esta labor o que provenían de familias que ya se desempeñaban en esta actividad y continuaban el legado; habiendo hoy en día hasta una tercera generación a cargo, con apellidos de tradición en el sector. Este es el caso de Saporito, quien contó a Negocios que su padre era un referente del sector y que él, luego de estudiar la carrera de Derecho, decidió seguir sus pasos.

Sin embargo, en los últimos veinte años se produjo un cambio; comenzaron a incorporarse profesionales de áreas afines, como abogados, contadores, martilleros e ingenieros, que aportan su formación a una actividad que combina distintos conocimientos y requiere experiencia en múltiples ámbitos.

Estas tareas comprenden desde gestiones sencillas, como controlar proveedores o contratar los seguros obligatorios, hasta las más complejas; supervisar obras extraordinarias o administrar fondos de reserva.

En el aspecto laboral, el administrador está obligado a verificar que las empresas tercerizadas cumplan con los aportes sindicales y previsionales de sus empleados, así como con las retenciones de seguridad social, IVA y ganancias. Esas retenciones se depositan con la CUIT del consorcio, utilizando la clave fiscal del administrador.

En lo que es el tema de expensas, los administradores explican que los inquilinos abonan las expensas comunes, pero los gastos del administrador o los gastos extraordinarios corresponden a la unidad y no a la persona que la habita; por ende, debería pagarlos el dueño.

En vías a colegiarse

Existen muchos edificios que no cuentan con administrador y se autoadministran. En algunos casos, un propietario asume la gestión de la administración; y en otros, como los pequeños consorcios conformados como propiedad horizontal de tipo “altos y bajos” o los PH de pasillo con pocos departamentos, la administración se maneja de manera individual.

Justamente, en la provincia de Santa Fe, la diputada Varinia Drisun presentó un proyecto de ley que propone regular el ejercicio de la actividad del administrador de consorcios de propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios. Dicho proyecto ya pasó las comisiones de Legislación Laboral y de Asuntos Constitucionales y ahora está a la espera de dictamen para su efectivo tratamiento. Entre los motivos que los entrevistados expusieron de por qué es importante colegiar la actividad, señalaron que la matriculación impone un piso de condiciones en materia de capacitación y conocimientos, y eleva la vara, por ejemplo, con un Tribunal de Ética.

