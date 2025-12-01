El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores

El BCRA pagó casi u$s1.000 millones del bono. Dólar oficial estable, mientras el Merval volvió a subir y los bonos retrocedieron tras las ganancias de noviembre

El BCRA canceló el primero de los vencimientos del Bopreal, el bono para los importadores.

El Banco Central (BCRA) canceló ayer con reservas casi u$s 1.000 millones correspondientes el Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026), el instrumento que entregó la entidad a importadores para cancelar deudas con sus proveedores del exterior.

La cancelación se efectuó con reservas y finalmente terminaron la jornada en un conteo total de u$s 41.776 millones, luego de alcanzar la semana pasada los u$s41.901 millones, según supo la Agencia Noticias Argentinas.yFCD6g

Si bien se esperaba un mayor impacto en la acumulación de reservas, finalmente no cambió tanto la ecuación para el BCRA, en medio de los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para atesorar dólares. Eso se debe a que sólo u$s64 millones (6,47% del total) fueron transferidos en la jornada al exterior por el pago del Bopreal, el resto quedó en cuentas locales, lo que alimenta las reservas por vía de los encajes, explicaron.

Por otra parte, durante la rueda de ayer el dólar oficial comenzó diciembre con estabilidad.

En el balance del último mes, el tipo de cambio mayorista avanzó apenas $6,5, lo que implicó una suba de solo 0,5%, muy por debajo del salto de casi 5% que había mostrado en octubre, en plena antesala electoral y con fuerte demanda de cobertura.

Dentro de lo que es tipo de cambio minorista oficial, en el Banco Nación se consiguió a $1.475, mientras que el promedio que realiza en BCRA de las principales entidades bancarias lo establece en $1.475,07. A su vez, dentro de los paralelos, el MEP cae 0,2% a $1.472,95 y el CCL pierde 1,7% a $1.493,44, mientras las brechas tocan mínimos de un mes. A contramano, el blue subió y se ubicó en $1.445.

Uno de los datos que reforzó la calma cambiaria de noviembre fue que el Tesoro volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), aportando un sostén adicional a la dinámica oficial. Al mismo tiempo, el apetito por dolarización fue sensiblemente menor que el observado semanas atrás.

El viernes la Comisión Nacional de Valores (CNV) introdujo una excepción al límite diario de $200 millones para operaciones con dólar CCL de no residentes, y de esta forma vuelve a permitir que los inversores reinviertan servicios de deuda en pesos mediante bonos del Tesoro.

El ritmo del Merval en el arranque del mes

En tanto, el S&P Merval en dólares trepó 2,6%, subió ayer por quinta jornada consecutiva y superó los 2.000 puntos, pero los bonos soberanos cerraron a la baja, luego de una ganancia de los hard dollar de 0,3% promedio durante noviembre. En tanto, el riesgo país se ubicó en torno a 648 puntos básicos.

El índice bursátil local avanzó 1,1% a 3.060.289,11 en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 2,6% a 2.044,49 puntos, alcanzando así un máximo desde el 30 de julio cuando tocó los 2.281,85. A nivel individual, las acciones cerraron con mayoría de subas, encabezadas por Transener (+5,1%) y Central Puerto (+4,8%).

Por su parte, los ADRs cerraron a la bajas en Nueva York, en sintonía con los principales índices del mundo, que retrocedieron hasta 0,8% liderados por el Dow Jones. Las bajas estuvieron encabezadas por Cresud (-3,6%), seguida de Loma Negra (-2,3%) e IRSA (-1,9%).