La UNR cumple 57 años: más carreras, más estudiantes y un acto en el Monumento

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) celebró su aniversario 57 con más estudiantes, más carreras, con una apuesta indeclinable a la educación pública y una institución en plena transformación que sostiene su fuerte impulso hacia la innovación académica y la expansión de su propuesta educativa. En el Monumento Nacional a la Bandera distinguió a miembros destacados de la comunidad universitaria por su valiosa contribución al fortalecimiento de la educación pública y su impacto en la sociedad.

Estuvieron presentes el rector Franco Bartolacci, el Intendente Pablo Javkin, y la Presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck, junto a destacadas personalidades de la comunidad universitaria y del gobierno municipal.

Este nuevo aniversario celebra no sólo el pasado -la historia potente de la UNR-, sino también un presente que a pesar de las dificultades se consolida con récords de inscritos y graduados, que avanza hacia la modernización de su estructura curricular con la aplicación del sistema de créditos, con la creación de una nueva facultad, con seis carreras que en 2026 se suman a la oferta académica, con más inversión para la investigación científica y con la recuperación de su patrimonio histórico y edilicio.

“La UNR atraviesa el proceso de expansión más importante de su historia. Nunca antes en tan poco tiempo se habían creado tantas carreras nuevas, nunca en toda su historia se habían creado tantas Escuelas, nunca había sido tan potente la presencia de la UNR como ahora en todo el centro sur de la provincia. Hoy tenemos una Escuela en El Trebol, otra en General Lagos, otra en Puerto San Martín, más la Escuela de Sociales, más la secundaria virtual, más adultos mayores, más la Escuela de oficios y más de 80 puntos en municipios y comunas que ofrecen alguna de estas propuestas. Y el año que viene sumamos una nueva Facultad, algo que no sucedía desde 1987, y comenzaremos a dictar Agronomía en Venado Tuerto. Me produce mucho orgullo, no en términos personales sino en representación de una comunidad. Todo esto se hizo en un contexto de muchas dificultades, y sin embargo la comunidad de la UNR, consciente del valor transformador de la educación y de los desafíos aún pendientes, no descansa en su empeño por ampliar los límites de lo posible, hacer que las cosas sucedan y con ello hacer más grande a nuestra Universidad. Celebrar estos 57 años es reconocer con orgullo ese esfuerzo colectivo”, señaló el Rector Franco Bartolacci.

Asimismo, manifestó que de las universidades grandes, la UNR es una de las más jóvenes, y sin embargo es también una de las que más ha crecido y de las más fuertes del sistema. “Si Rosario puede definirse, en buena medida, como una ciudad de la ciencia, del conocimiento y de la educación, es gracias al aporte que esta Universidad y su comunidad han realizado a lo largo de su historia. Hoy nos reunimos, ante todo, para agradecer y reconocer a todas las manos que la construyeron. Quienes tenemos responsabilidades institucionales sabemos que la vida de una institución depende del compromiso de las personas que le dieron sentido. Este acto es un homenaje a esos nombres y apellidos que, a lo largo de la rica, y aún joven, historia de la Universidad de la ciudad de Rosario, hicieron posible lo que somos”, explicó y agregó: “Hace unos años buscamos transformar este acto protocolar en un reconocimiento al esfuerzo de nuestra comunidad, y esperamos que esta práctica se sostenga año tras año. Creemos que es una forma valiosa de visibilizar el aporte y el potencial de la Universidad. Y este año dimos un paso más: reconocer también a personalidades e instituciones de la ciudad con las que construimos vínculos y proyectos compartidos.”

En esta edición de “Orgullos UNR” fueron convocados 57 graduados, docentes y estudiantes que se destacaron por sus trayectorias y aportes. Entre ellos, Néstor Carrillo, graduado y docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, reconocido por la Academia Nacional de Ciencias y primer director de la Licenciatura en Biotecnología; Anabella Busso, de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, distinguida como Doctora Honoris Causa por la Universidad Nacional de Córdoba; y Joaquín Carvalho, estudiante de la misma Facultad y presidente de la Federación Universitaria Argentina. También fueron reconocidas Sofía López, becada para visitar la sede de la Unión Europea en Bélgica; Liz Morandini, Licenciada en Comunicación Social y graduada número 100 del programa Regresar; y Sofía López King, por su libro “Artes de hacer”.

Se destacó además al equipo de la Facultad de Derecho integrado por Franco del Popolo, Lucia Caldani, Lola Rodríguez, Clara Harte, Josefina Talamonti y Joaquín Ortiz, junto a los coaches Ignacio Amatriain Torrens, María Carrara, Sofía Polizzi González, Joaquín Micaz, Bautista Ramírez y Miguel Colquicocha, por su performance en la Competencia Internacional de Arbitraje. A ello se sumó el reconocimiento a la Licenciatura en Biotecnología —la primera del país y de Latinoamérica, con 36 años de historia— representada por el actual decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas, Andrés Sciara.

También fueron distinguidos Delia Gelin, graduada de Comunicación Social a los 75 años mediante el Programa Regresar; Ezequiel Falletti y Lina Sosa Guerci, graduados de Derecho acompañados por la Dirección de Inclusión y Accesibilidad; los estudiantes del Politécnico Ariel Grillo y Alejandro Ferreyra, seleccionados para la Olimpiada Internacional de Química 2025 en Dubai; Avril Guzmán, medalla de bronce en la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica; Virginia Huhn, graduada de Medicina seleccionada para el prestigioso concurso de casos clínicos en Polonia; y los jóvenes Julián Cabrera, Matías Raimundez y Francesco Mozzatti, medalla de plata en la Copa de Programadores de América 2025 y premiados en el Mundial de Programación, junto a sus entrenadores Franco De Rico, Sebastián Mestre y Mariano Crosetti.

Además, fueron distinguidos Marcela Salvai, titular de la primera Cátedra de Psiquiatría Infantil de la UNR en el mundo; los dramaturgos Juan Carlos Abdo y Liliana Gioia por “Cuqui en Terapia”, producción nominada al Martín Fierro Federal; y el equipo de “Mujeres con historia, temporada 2”, conformado por Belén Bertero, Florencia Lattuada, Dana Tameron, Camilo Postiglione, Lucio García, Francisco Zini, Fabián Gallego y Mario Armas, ganador del premio Juana Manso. Recibieron por último un reconocimiento Francisco Cappone, Martina Gualco y Paulina Alonso, ganadores del concurso Emprende U; Santiago Trifiró, seleccionado para la Olimpiada Internacional de Informática 2025; Fran Cassinese, mejor promedio general de la UNR en 2024; y Miguel Simioni, Presidente de la Bolsa de Comercio, por el compromiso de la institución con la Escuela de Oficios UNR. También Virginia Pacini, directora del Centro de Ingeniería Sanitaria, por su proyecto de acceso al agua segura en barrios populares; y la labor de Guillermo Bass y Eduardo Bressan en la restauración integral del edificio histórico de la Facultad de Derecho. Finalmente, fueron reconocidos Emiliano Yamil Espadas, Elisabet Torres y Mariana Lionela Benítez, mejores promedios del Programa Otra Vuelta; y Paulina Guerscovich, estudiante del Superior de Comercio becada por el Instituto Balseiro.

Nuevas carreras

Las carreras que comienzan a dictarse en 2026, no sólo amplían la oferta de la UNR, sino que responden a demandas sociales crecientes como son el cuidado de la población mayor, la salud comunitaria y el bienestar integral.

Se tratan de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, en la Facultad de Psicología, que aporta una formación teórica y práctica (con duración de tres años) para acompañar procesos de salud mental comunitaria, y de Terapia Ocupacional en la Facultad de Ciencias Médicas, una apuesta histórica para profesionalizar una disciplina con profundo impacto social.

Además, abre una nueva unidad académica: la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado. En ella funcionará el Profesorado en Educación Física, la Licenciatura en Deporte, la Licenciatura en Sistemas Integrales de Cuidado, y la Tecnicatura en Acompañamiento de la Persona Mayor.

La expansión académica de la UNR ha sido tan potente en estos años que para alojarla se requirió crear una nueva Facultad, algo que no sucedía desde los 80. Es un signo más del crecimiento inédito de la Universidad Pública de la ciudad. Bartolacci ponderó que “hay mucha creatividad, muchísimo esfuerzo de mucha gente puesto detrás de cada objetivo”. Y ese esfuerzo se pondera más aún, cuando ha permitido sortear muchas dificultades en los últimos años: dos años de pandemia, encierro y desafíos inéditos, dos años de inflación creciente que presenta muchas dificultades a la capacidad de hacer y dos años de fuerte desfinanciamiento del sistema universitario y científico nacional. “Sin embargo, aquí como en ninguna otra parte, no dejamos de hacer cosas, de seguir avanzando hacia los objetivos que nos propusimos. Quizás ese sana obstinación nos permitió sostener todo a pesar de la precariedad y seguir sumando nuevas cosas. Soñamos una UNR cada vez más grande, y ese sueño nos empuja todos los días a ir por más”, indicó el Rector.

Innovación académica: calidad y compromiso institucional

Sumado a esto, la UNR ha puesto en marcha una agenda ambiciosa para modernizar su estructura académica que en el primer cuatrimestre del 2027 tendrá una instancia definitiva con la adecuación al sistema de créditos. Esta modernización de la currícula ha motorizado reformas en los últimos años que explicitan el valor de la excelencia educativa, la actualización de contenidos y la formación en trayectos más cortos y más sintonizados con los perfiles que demandan los tiempos actuales.

Con la implementación del sistema de créditos en el 2027, la UNR no sólo estará más a tono con estándares internacionales, sino que podrá promover mayores índices de movilidad con una currícula que pone especial énfasis y otorga central relevancia al recorrido de los estudiantes. “Hemos dicho muchas veces que el mundo cambia vertiginosamente, que la Argentina ya no tiene la fisonomía de antes y que en ese contexto la Universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas que hacía 3 o 4 décadas atrás. Sobre la base de sus fortalezas, hace falta crear e innovar, promover reformas profundas, una especie de segunda reforma universitaria que debe tener un capítulo central promotor de una revolución académica, pedagógica y curricular. En ese camino la UNR se encuentra desde hace 5 años y la implementación en el 2027 del sistema de créditos ya aprobado será un paso sustantivo para consolidarlo”, señaló Bartolacci.

Más ingresantes y más graduados

En 2025, la cifra de ingresantes superó los 30.000 inscriptos, el número más alto en toda la historia de la UNR. Este salto refleja un creciente interés por parte de la comunidad estudiantil y una planificación estratégica para sostener y acompañar ese crecimiento.

Para 2026 se espera que se eleve la cifra puesto que serán seis las nuevas carreras. Estas se suman a las creadas durante esta gestión, que -como todas las nuevas carreras de grado- tienen una duración de cuatro años:

-Licenciatura en Ciencia de Datos, que empezó este año con 800 inscriptos.

- Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial, que se ubica en el tope de los requerimientos entre las tecnicaturas, por la actualidad de su propuesta y ser un trayecto corto de tres años.

- Diseño Gráfico y Diseño Indumentaria, ambas con planes actuales y tecnológicos.

- Corretaje Inmobiliario.

- Seguridad Ciudadana.

- Licenciatura en Turismo.

- Licenciatura en Gestión Cultural

En estas nuevas carreras, hay además una combinación creciente de modalidad híbrida: algunas materias son totalmente virtuales, lo que facilita la accesibilidad y moderniza la experiencia de estudio.

Al mismo tiempo, la UNR tuvo en el 2024 récord de graduados, alcanzando los 3494 en un año, un crecimiento del alrededor de un 20% respecto del año anterior, un número que no había alcanzado en toda su historia. El programa Regresar, que convoca a estudiantes a los que le faltaban pocas materias y dejaron para que puedan volver; terminar y recibirse, ya tiene cerca de 200 graduados desde que se implementó hace dos años y es una de las razones que explica ese crecimiento.

La propuesta educativa de la UNR se extiende además con cursos cortos en la Escuela de Oficio -más de 10 mil graduados en tres años-, trayectos de asistencia online en el Campus Virtual, una secundaria virtual denominada Otra Vuelta para quienes buscan terminar la educación media con más de 200 graduados en dos años y cursos para adultos en la Universidad Abierta para Personas Mayores, una iniciativa que se consolida año a año y que ofrece múltiples propuestas.

“Es muy alentador empezar a reflejar en estadísticas las aspiraciones que motivaron muchos de los cambios que impulsamos, de las cosas nuevas que pusimos en marcha. Poder contar con un incremento semejante de inscritos y graduados es la confirmación de que el camino elegido es el correcto”, indicaron las autoridades de la Universidad.

Nueva Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado y Escuelas preuniversitarias, una síntesis del crecimiento.

La creación de la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado es parte de un plan para incorporar disciplinas hasta ahora poco representadas en la universidad pública.

Este tipo de carreras nuevas no sólo responden a cambios socioproductivos, sino también a urgencias demográficas, como la atención a la población de adultos mayores, con la Tecnicatura en Acompañamiento de la Persona Mayor. Es una apuesta fuerte de la UNR para seguir creciendo y alojar nuevas expectativas que verá la luz desde abril del próximo año. La otra dimensión clave de esta expansión son sus escuelas secundarias preuniversitarias, que articulan la educación media con una mirada pública, de calidad y con fuerte vínculo con el territorio.

A las ya tradicionales Instituto Politécnico Superior, Escuela Superior de Comercio y Escuela Agrotécnica se sumó a la red universitaria hace tres años la Escuela de Ciencias Sociales y Humanísticas, que ofrece una formación secundaria con enfoque en problemáticas sociales, ambientales, políticas y culturales.

Para sostener su vínculo con la región y su expansión en el sur del territorio provincial, la UNR sumó a los Polos Educativos de Puerto General San Martín y General Lagos:

-En Puerto San Martín, la escuela técnica ofrece terminalidades en administración, informática y producción agropecuaria, pensadas para el desarrollo local.

-En General Lagos, la Escuela Sara Bartfeld Rietti de perfil tecnológico, ya funciona como en el caso de Puerto San Martin en un edificio propio con aulas modernas, laboratorios y espacios verdes.

En tanto en El Trébol, la UNR se hizo presente con una extensión de la Escuela Agrotécnica, garantizando una Escuela pública universitaria de excelencia en el corazón productivo agropecuario de la provincia.

Parada sobre sus 57 años de una historia que recoge antecedentes desde principios del siglo pasado, la UNR asume hoy nuevos y ambiciosos desafíos.