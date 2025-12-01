Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Por estos días, tres entrañables cafeterías de la ciudad se despidieron de sus clientes en un escenario marcado por menor consumo y mayores costos

En las últimas semanas, cerraron en Rosario tres cafeterías que habían logrado instalarse en la rutina de distintos públicos: Vintu, Chica Kitchen y Big Ba . La noticia sorprendió a clientes y comercios vecinos, no solo por el valor afectivo de cada proyecto, sino porque la simultaneidad dejó a la vista un escenario que el sector gastronómico venía advirtiendo: la caída del consumo, el exceso de ofertas y el cambio de tendencias son algunas de las claves.

En lo que va del año, las ventas en este tipo de establecimientos bajaron entre un 15% y 17% respecto a los últimos meses de 2024 , precisaron desde la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (AHRCC). Un menor poder adquisitivo que obliga a las familias a recortar gastos no esenciales y la salida a tomar café aparece como una de las primeras opciones.

Hace aproximadamente dos años, las calles rosarinas experimentan un auge de las cafeterías de especialidad. En muchos barrios, hay al menos una por cuadra y el mercado muestra señales de saturación.

Apenas dos meses antes de los cierres de Vintu, Chica Kitchen y Big Ba, el Concejo había aprobado una ordenanza para impulsar a las más de 100 cafeterías, pastelerías y casas de té que funcionan hoy en Rosario. El proyecto, elaborado por la concejala Anahí Schibelbein , surgió de un relevamiento que detectó que la mayoría de estos espacios son emprendimientos familiares , con planteles conformados en gran parte por mujeres jóvenes , y que enfrentan problemáticas comunes .

Entre esas dificultades, el informe señaló la falta de equipamiento, la necesidad de más difusión para atraer público y el impacto directo del contexto económico, que en mayo ya se reflejaba en una caída del 20 por ciento en la recaudación del Derecho de Registro e Inspección (Drei), según datos de la Secretaría de Hacienda municipal.

La ordenanza aprobada creó el programa GPS del Sabor, que prevé una serie de acciones para fortalecer al rubro. Entre ellas, la inclusión de códigos QR en espacios culturales y turísticos para derivar a un mapa de geolocalización de cafeterías en un radio de hasta 400 metros. La herramienta permitirá identificar locales, días y horarios de atención, y productos destacados de cada propuesta.

El proyecto también promueve una feria gastronómica anual en julio, durante las vacaciones de invierno, para visibilizar la tendencia del café de especialidad y la pastelería artesanal. Además, impulsa convenios con el Banco Municipal para facilitar el acceso a créditos de baja tasa y otros productos financieros pensados para estos pequeños emprendimientos

Vintu, un cierre después de seis años de comunidad

El espacio de Maipú 514 informó su despedida a través de Instagram, con un mensaje en el que marcó el tono afectivo que caracterizó al proyecto.

"Noviembre será el último mes de Vintu. Sentimos que cumplimos un ciclo. Nos vamos a tomar un tiempo para pensar cómo nos gustaría continuar. Agradecemos profundamente a cada persona que vino a nuestra cafetería y nos eligió. Fuimos muy felices", señalaron.

Vintu, que había nacido hace casi seis años, fue uno de los pioneros en dinamizar la movida del café de especialidad en el microcentro. Su cierre sorprendió a clientes habituales y a otros emprendedores del rubro.

Chica Kitchen, el corazón del Pasaje de la Nación

En el Pasaje de la Nación (San Martín 834), Chica Kitchen anunció su cierre con un texto extenso y muy reflexivo, donde habló de un “mix de emociones” y del momento de “pasar página”.

"Estamos agradecidos, un poco tristes, un poco rotos. Sabemos que cuando miremos atrás vamos a poder sonreír. Chica termina acá. Y está bien así. Nos vamos tranquilos, felices y orgullosos de lo que hicimos juntos", expresaron en su cuenta de Instagram, donde supieron ser muy activos.

El proyecto, que nació como Mezcla y luego derivó en Chica, combinó café, cocina y cócteles durante casi tres años. Su estética y su propuesta gastronómica lo habían convertido en un punto fuerte del corredor gastronómico del centro. Su propuesta de comida vegana, vegetariana y sin tacc combinaban con su coctelería de autor y también la pastelería.

Big Ba, nueve años de historia y "el huevo nube"

El tercer cierre fue el de Big Ba, la cafetería y brunchería de Alsina 302, que dejó de funcionar tras nueve años de actividad.

Bigba fue la primera "nubería" de Rosario. Arrancó en 2016 como una cafetería tradicional y en 2021 su creadora decidió apostar por una receta viral de huevos que se convirtió en tendencia: su famoso "huevo nube", ideal para brunchear.

En su posteo de despedida, su responsable confirmó que la decisión estuvo condicionada por la caída del consumo y culpó a las políticas del gobierno nacional por el cierre de estos espacios "con alma". El descenso del movimiento cotidiano y la reducción del ticket promedio se volvieron incompatibles con los costos del rubro