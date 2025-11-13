Valentina Cervantes renunció a "MasterChef": el romántico gesto de Enzo Fernández

Tras su polémica salida del reality, la influencer viajó a Inglaterra y volvió a reunirse con su familia

Después de su tensa salida del reality show " MasterChef Celebrity" , Valentina Cervantes regresó a Inglaterra y se reencontró con su familia. La influencer, que había presentado su renuncia al programa, fue recibida por Enzo Fernández con una emotiva bienvenida.

Cabe recordar que Valu se había instalado por algunos meses en Argentina para formar parte del ciclo televisivo "MasterChef Celebrity". Durante su participación se convirtió en una de las favoritas del público, ganando medallas y delantales blancos. Sin embargo, a los pocos meses presentó su renuncia.

Su salida estuvo marcada por rumores de tensiones con la conductora Wanda Nara y por supuestas exigencias de su pareja. Ahora bien, la influencer aclaró que su decisión tuvo que ver exclusivamente con su rol como madre.

“Lo que me pasa es que mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, está escolarizada allá en Inglaterra. Enzo me extraña. Gracias a Dios me extraña. Prefiero que me extrañe a que no. A los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también extrañan al papá”, explicó en "A La Barbarossa".

También negó cualquier conflicto con Wanda Nara: “No fue por eso la salida, nunca sería por eso. No fue real, por lo menos yo no me enteré de nada”.

Finalmente, Valentina regresó a Inglaterra con su familia y, en redes sociales, compartió el tierno recibimiento que le preparó su pareja.

>> Leer más: Wanda Nara y Maxi López en "MasterChef Celebrity": "¿Habías hecho conejo alguna vez?"

El recibimiento de Valentina Cervantes

La influencer compartió en sus redes sociales todos los detalles de su regreso a Inglaterra.

Además de publicar una imagen durante el viaje en avión junto a sus hijos, Valu Cervantes mostró los regalos de bienvenida que recibió por parte de su novio, Enzo Fernández. El futbolista del Chelsea la sorprendió con un enorme ramo de flores, globos y un regalo muy especial: dos bolsas de la lujosa marca Louis Vuitton.

“Así nos reciben”, escribió la influencer en una de las imágenes.

image

Luego, Valu compartió una tierna fotografía del futbolista durmiendo junto a su hijo Benjamín.