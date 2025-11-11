Wanda Nara y Maxi López en "MasterChef Celebrity": "¿Habías hecho conejo alguna vez?"

La expareja protagonizó un entretenido momento de tensión por un plato que mezcló humor, recuerdos y reproches en el reality de cocina

Indirectas a Mauro Icardi y anécdotas de su relación prevalecieron en este inédito intercambio

La emisión de este lunes por la noche de MasterChef Celebrity volvió a encender las hornallas con un desafío inusual: cocinar un plato con conejo. Sin embargo, más allá de la cocina, el foco se lo llevaron Wanda Nara y Maxi López , quienes compartieron un intercambio tan divertido como incómodo que recordó viejos tiempos de su relación.

Todo comenzó cuando la conductora quiso saber si su exmarido había preparado conejo alguna vez. “No, fue la primera vez. Sí, comí (en un restaurante)”, respondió el exfutbolista con sinceridad. Nara no dejó pasar la oportunidad y lanzó: “Yo cocino conejo, por eso te pregunto”. Además, agregó que “después de él tuvo otro marido (Mauro Icardi)” , lo que provocó la respuesta provocativa del exjugador de fútbol: “Claro, a ese le cocinabas conejo”.

Entre risas, Wanda recordó: “Él traía conejos y yo los hacía a la cacerola. Vivíamos como en la época medieval. Soy especialista, por eso te dije que las uvas no iban así y no me diste bolilla”. Maxi, con humor, retrucó: “Yo me llevé la peor parte, la medieval. No había nada, ni un tostado ni una milanesa”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Masterchef Argentina (@masterchefargentina)

El divertido momento entre Wanda Nara y Maxi López

Más tarde, durante la preparación del plato, se repitió la tensión cómica. “¿Maxi, esto qué es?”, preguntó Wanda mientras el participante cocinaba. “¡Wanda, no toqués!”, le pidió él con tono entre divertido y desesperado.

Luego, López imitó el estilo de la conductora y la incomodó en cámara al ofrecerle probar su plato directamente de la cuchara.

“¡No me hagas hacer estas cosas que estás en cámara!”, respondió Nara entre carcajadas antes de marcharse del puesto del exfutbolista. El intercambio se transformó en uno de los momentos más comentados de la noche, mostrando que la buena relación entre ambos sigue intacta, pese al paso del tiempo y a sus nuevas vidas junto a otras parejas.