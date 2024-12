Valentina Cervantes, la ex de Enzo Fernández, habló de su separación: "La parte que más me duele son mis hijos"

Mientras el futbolista continúa en Inglaterra con su equipo, Chelsea FC, ella optó por regresar a Buenos Aires, acompañada de sus hijos, para estar más cerca de su familia . Valentina dejó en claro que no hubo un motivo puntual: "Enzo decidió estar solo, tomar distancia. Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira, pero no tuvimos ninguna crisis . Se dijo que había terceros o infidelidades y eso, la verdad, que no hubo. O por lo menos yo no me enteré ”, subrayó.

¿Qué dijo Valentina Cervantes de Enzo Fernández?

Al comenzar la entrevista, la modelo contó cómo se conoció con Enzo Fernández. Recordó su pasado y su vida personal antes de acompañar al futbolista a Inglaterra: “Yo empecé a estudiar abogacía cuando terminé el colegio y trabajaba en una casa de empanadas y en un call center. Llegué a rendir hasta los nueve meses del embarazo de Olivia, cuando Enzo estaba en la reserva de River, en plena pandemia”, comentó Cervantes.

Luego la influencer dio detalles sobre el proceso de irse a vivir al exterior siendo tan jóvenes: “Yo obvio que lo acompañé a él, era un sueño de él. Fue difícil tener que aprender a estar lejos de la familia, pasar las fiestas lejos. Estar sola en el día a día. Lo bueno es que podía invitarlos cuando quería”, repasó la modelo.

Al repasar los motivos de la ruptura, Valentina explicó: “Particularmente no pasó nada. Yo creo que fue un conjunto de cosas de parte de él. Él tomó la decisión y yo se la respeté. Tenemos dos hijos en común. Hasta el día de hoy tratamos de tener una buena relación, tratamos de compartir, de que los nenes puedan seguir viviendo juntos. Si vos me preguntás qué pasó, no tengo nada para decirte en particular”.

“Hoy tenemos un camino diferente, estamos separados, pero compartimos un montón de tiempo juntos y lo vamos a seguir compartiendo”, expresó Cervantes.

En ese momento de la entrevista de Valentina se emocionó y compartió la última conversación que mantuvo con Enzo con motivo del aniversario de la Copa del Mundo: “Le mandé un mensaje. Le puse que me encantó haberlo acompañado con Oli y que él pueda cumplir su sueño. Me emociona porque es algo que él siempre quiso".

La influencer comentó que se encuentra bien y que la ruptura la llevó a reencontrarse consigo misma. Las lágrimas volvieron a invadir el estudio cuando Pía le preguntó si sus hijos le preguntaban por Enzo. “Es uno de los temas que más me duele. A mí me pasó que mis papás se separaron cuando era chica y me vuelve todo eso. Yo la veo a Oli y me veo a mí cuando era chica. Obvio que voy a tratar de que ellos compartan el mayor tiempo posible con el papá”, aclaró entre lágrimas Valentina.

“La parte que más me duele son mis hijos, y yo se lo digo a Enzo, porque son muy chicos", afirmó. Finalmente, contó que pasará año nuevo con Enzo en Inglaterra, para que sus hijos puedan compartir las fiestas con su papá. "En eso sé separar las cosas, vamos y la pasamos bien, para que mis hijos estén felices", cerró.

La entrevista completa de Valentina Cervantes