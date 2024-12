Mirtha Legrand le pidió disculpas a Roberto García Moritán: "No sé qué me pasó"

“En el último programa, tuve un entredicho yo, porque la otra persona no me dijo nada desagradable. Roberto García Moritán, quería pedirle disculpas”, empezó diciendo Legrand, con la sobriedad que la caracteriza.

“No estaba en mi ánimo discutir con él. No sé qué me pasó. Saqué a relucir cosas que leí y me molestaron, pero le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa y de costumbre no hago eso. Soy picante porque no quiero hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano”, agregó.

“Mi programa está abierto para lo que quiera decir cuando quiera. También pido disculpas al público. Se me ha criticado mucho y bueno, seguramente me lo merecía. Me quedé mal y me hizo mal. Después, en mi casa, pensaba por qué. El equipo que hace el recorte me podría haber dicho que me pasé”, continuó Mirtha.

“En televisión y radio me dieron despiadadamente y a mí eso me importa, no me gusta. No voy a decir que lo hice sin darme cuenta porque era consciente, pero no sé por qué lo ataqué así, no me lo explico”, cerró.

Embed - Mirtha hizo un descargo y le pidió disculpas a García Moritán por el tenso cruce que tuvieron

Qué pasó entre Mirtha Legrand a Roberto García Moritán

El cruce comenzó cuando la conductora indagó sobre los motivos de la separación entre García Moritán y su expareja, la modelo y conductora Pampita Ardohain. Sin rodeos, Legrand insinuó que la ruptura podría estar relacionada con episodios de infidelidad, a lo que el empresario respondió atribuyéndola a una "violenta operación política" en su contra. Según García Moritán, esta situación no solo afectó su carrera pública, sino también su vida personal.

Sin embargo, las explicaciones del dirigente no convencieron a la conductora. Legrand sostuvo que el interés mediático que lo rodea estaba más ligado a su vínculo con Ardohain que a sus actividades políticas. La tensión creció cuando García Moritán acusó a la producción del programa de sumarse a una supuesta operación mediática en su contra. Ante esta afirmación, Legrand reaccionó con firmeza: "No me interesa nada saber de vos, no sos tan importante", replicó, dejando en claro su postura.