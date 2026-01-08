Maxi López anunció que Wanda Nara se separó de Martín Migueles: "No estoy más"

En su estreno como conductor de Olga, el exfutbolista terminó con las especulaciones y confirmó la separación de su expareja con el empresario

En los últimos días, crecieron los rumores de una supuesta separación entre Wanda Nara y Martín Migueles tras una posible infidelidad por parte del empresario, sumado a su vinculación en el escándalo de Elías Piccirillo, con quien mantenía una sociedad. Finalmente, Maxi López confirmó el final de la relación en su primer programa como conductor de Olga.

Las primeras especulaciones sobre esta noticia transcendieron este miércoles, cuando Yanina Latorre realizó un posteo en su cuenta de Instagram anunciando el fin de la pareja. En primera instancia, publicó "Se separaron Wanda y Migueles". Minutos más tarde agregó más detalles sobre cómo se dio: " Lo dejó ella. No le cree nada . Tengo todo el cuento".

Luego, a pesar de estar de vacaciones en Miami, la periodista de espectáculos se sumó a su programa SQP y brindó más información al respecto: " Se separaron hace una semana, en Punta del Este . Cuando contamos todo lo de Ciardone, a ella le afectó. Obviamente, él le mintió y ella en ese momento lo dejó".

Además, la panelista compartió cómo es el estado actual entre Nara y Migueles: " Ella lo dejó y él ahora está cual arrastrado , rogándole de volver, que le va a demostrar que no es verdad".

Qué dijo Maxi López sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

El exfutbolista debutó en la conducción de "Sería increíble" y fue consultado respecto a la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles. Así, fue cómo terminó esclareciendo los rumores: "Ayer tuvimos una charla personal y me tiró una bomba, me contó algo que no sabía".

En este sentido, compartió cómo se enteró de la separación: "Ayer estaba en el house con los chicos, en Telefe, y me empiezan a put... por el celular. Digo: algo pasó. Empecé a ver reproche tras reproche, le pregunto si le pasaba algo".

Además, agregó: "Charlamos en un corte y me autorizó a contarlo. Ella me dijo: ‘No estoy más’", reveló López. Al anunciar la noticia, Nati Jota, una de las panelistas del programa, le preguntó si conocía los motivos del final de la pareja: "En los por qué no me metí, con eso ya estaba. Le saqué otros temas para cambiarle un poco el humor y nos pusimos a charlar todo bien", finalizó.