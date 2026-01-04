Con Lali como figura principal, Paraná confirmó la grilla de la Fiesta Nacional del Mate

La 35ª edición del festival contará con artistas como Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Coti y Caballeros de la Quema, además de concursos, ferias y actividades

La Fiesta Nacional del Mate ya empezó a calentar el agua y este verano tendrá una de sus ediciones más convocantes. La Municipalidad de Paraná confirmó la grilla artística de la 35ª edición y el nombre que sobresale es el de Lali , que será una de las grandes protagonistas del festival que se realizará el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades .

Junto a la cantante pop se subirán al escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Caballeros de la Quema, Rombai, Coti, Gauchito Club , además del Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del certamen Premate. En total, se estima que participarán más de 100 artistas de la ciudad y la región , en una edición que combina figuras nacionales, identidad local y una fuerte impronta comunitaria.

El anuncio fue realizado este sábado por la intendenta Rosario Romero , quien destacó el carácter colectivo del evento. “No es solo lo que pasa arriba del escenario. La Fiesta del Mate es un movimiento cultural que involucra a clubes, centros comunitarios y a toda la ciudad”, señaló.

Además de los shows musicales, la Fiesta del Mate se despliega como una experiencia integral. Habrá concursos de cebadores, exhibiciones, muestras vinculadas a la yerba mate, actividades en Sala Mayo y espacios pensados para todas las edades.

El Concurso de Cebadores, uno de los clásicos del festival, tendrá instancias previas durante enero en distintos puntos de la ciudad. Los finalistas competirán el 6 y 7 de febrero y los premios incluyen viajes a Río de Janeiro y Bariloche.

También vuelve Mateando, el paseo comercial dedicado a la cultura matera, que funcionará del 5 al 8 de febrero en Sala Mayo, con productores yerbateros, degustaciones, charlas, talleres y propuestas gastronómicas que incorporan la yerba mate en versiones innovadoras, desde coctelería hasta pastelería.

Para las infancias, el festival suma una nueva edición de Matecito, con espectáculos especialmente pensados para los más chicos.

Entradas y sector preferencial

La entrada general al evento será libre y gratuita, aunque se habilitará un sector preferencial con ubicación cercana al escenario, barra y baños exclusivos.

Las entradas para ese sector se venderán desde el 12 de enero a través de entradauno.com. El valor de la preventa será de 25.000 pesos para el viernes 6 (con público sentado) y 40.000 pesos para el sábado 7 (modalidad campo).

Parte de lo recaudado se destina a sostener la fiesta, junto con el aporte de sponsors privados y el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y el Ente Mixto de Turismo de Paraná.

Identidad, mate y cultura popular

La Fiesta Nacional del Mate nació en 1988 impulsada por el Centro Comunitario Solidaridad y desde 2008 se desarrolla bajo la órbita municipal, sin perder su esencia barrial y participativa. Durante ambas jornadas, clubes de Paraná estarán a cargo del patio gastronómico, con precios accesibles, destinando lo recaudado a actividades sociales y deportivas en los barrios.

Con Lali como uno de los grandes imanes de la grilla y una propuesta que mezcla música, tradición y encuentro, Paraná se prepara para dos noches donde el mate vuelve a ser excusa para celebrar la cultura compartida.