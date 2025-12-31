Llegó el final de "Stranger Things": un repaso por la serie que se volvió un fenómeno pop

“Stranger Things” es sin dudas uno de los fenómenos más relevantes de la cultura pop de la última década. A pesar de que la creciente velocidad de los tiempos que corren suele impedir apreciar una obra a través del tiempo, y de que los fanatismos sean cada vez más intensos y efímeros, la serie creada por los hermanos Duffer logró, a pesar de algunos altibajos, conservar su relevancia a lo largo de casi diez años.

La quinta temporada se estrenó en tres partes: cuatro capítulos el 26 de noviembre, cuatro capítulos el 25 de diciembre, y el capítulo final llegará ni más ni menos que el último día del año. El episodio, titulado “The Rightside Up”, tendrá una duración de más de dos horas y en Argentina se podrá ver este 31 de diciembre desde las 22. Además, en algunas salas de Estados Unidos y Canadá, tendrá un lanzamiento especial en cines.

“Stranger Things” se estrenó a mediados de 2016 con una premisa simple y potente: situada en los años ochenta, sigue a un grupo de amigos de un pueblo estadounidense que se enfrentan a un mundo sobrenatural y sus peligros cuando uno del grupo desaparece misteriosamente. La referencia a los universos de Stephen King, John Carpenter y Steven Spielberg es inmediata e inequívoca, en particular a historias emblemáticas como “E.T.” “It”, “Contá conmigo” e incluso “Carrie”.

Los ochenta y la nostalgia

Esa evocación al cine de los ochenta, y en particular al terror, es uno de los apelativos más eficaces de la serie en cuanto al público adulto. A lo largo de las temporadas, profundizó esos guiños, tanto en elementos que aparecen en el mundo de los personajes, como en desarrollos de trama. Por ejemplo, la temporada tres retoma con muchísimo humor uno de los grandes tropos narrativos de las películas de acción de aquella época: los villanos soviéticos.

De esta manera, “Stranger Things” llegó temprano a la ola de nostalgia que se extendió como recurrencia estética y afectiva en los últimos años. En un mundo cada vez más mediado por la tecnología, incluso las nuevas generaciones desarrollaron un apego por esas décadas no vividas donde todo parecía más sencillo, donde lo analógico parecía proporcionar algo sólido de lo que aferrarse. No por nada los jóvenes nativos digitales están eligiendo el vinilo, el cd, y las cámaras analógicas.

La serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer apostó a construir su universo (también estético y afectivo) sobre esos universos conocidos, y salió airosa. La jugada es efectiva y no intentan esconder el artificio. Quienes conocen las referencias, las disfrutan. Quienes no las conocen, se entusiasman con el descubrimiento. Basta ver lo que pasó con algunas canciones que sonaron a lo largo de las temporadas. “Running Up That Hill” de Kate Bush, un tema fundamental en la cuarta parte, entró en la lista Billboard por primera vez en 38 años desde su lanzamiento, mientras que “Master of Puppets” de Metallica llegó al Top 10 del Reino Unido por primera vez en la historia y generó 17,5 millones de descargas.

Algo similar ocurrió con el juego de rol “Calabozos y Dragones”, clave para la amistad de los protagonistas (y para la aparición del personaje de Eddie Munson en la temporada cuatro). Desde el estreno de la serie, las ventas acumulan un 673% de aumento.

Más allá de lo referencial, “Stranger Things” también supo construir un universo sólido hacia adentro. Los personajes, tanto los originales como los que se fueron sumando con el desarrollo de la historia, suelen ser entrañables. Lo mismo ocurre con el elenco, siempre muy a la altura de la propuesta. Actores y actrices jóvenes se complementan con la experiencia de Winona Ryder y David Harbour. De hecho, tan entrañables son los personajes y los vínculos que forjan entre ellos, que la serie tiene dificultades para eliminarlos. Si alguien va a morir y quién, es definitivamente una de las grandes incógnitas del final.

Fortalezas y debilidades narrativas

Por sobre todo, “Stranger” es una buena propuesta de aventuras y ciencia ficción, con algunos elementos soft de terror. Si bien tuvo altibajos a lo largo de las temporadas (la dos es floja respecto de la primera y la tercera, por ejemplo), cada estreno convoca masivamente al público y de hecho acumula 1.200 millones de reproducciones a nivel global. En general, consigue con éxito que el público se embarque con los protagonistas en sus misiones contra el mal sobrenatural y también el humano.

En relación a esto último, la serie tiene una propuesta interesante. Los elementos sobrenaturales o mágicos están vinculados a un experimento científico cruel que sale mal, tal como el género indica. Vecna, el villano que se va consolidando con el tiempo, es en el fondo una víctima de ese experimento, y quiere venganza. Su historia de origen de hecho termina de tomar forma en la temporada final.

Un breve repaso de trama permite elogiar todos los hilos narrativos que “Stranger Things” logró sostener y expandir, sin deformarse demasiado. Cuando Will desaparece en la primera temporada, los amigos descubren que el experimento fallido generó una suerte de realidad paralela “debajo” de Hawkins, el pueblo de Indiana donde transcurre toda la historia. Una réplica exacta pero oscura y llena de monstruos que dan a llamar el “Otro lado” (Upside Down).

En el medio, aparece Eleven (Millie Bobbie Brown), una sobreviviente del experimento que desarrolló poderes intensos y, por lo mismo, parece ser la única con la fuerza suficiente y adecuada para enfrentar a los monstruos. Durante toda la serie, es perseguida por el ejército y el gobierno, que la culpan de todos los males que produjo el experimento.

En el episodio ocho de la temporada cinco (atención al spoiler), el mapa de Hawkins y el Otro Lado cambia. Mejor dicho, se aclara. Los amigos descubren la verdadera naturaleza del fenómeno y cómo destruirlo. Y la verdad, tiene mucho sentido, aunque también su complejidad cuántica. Según dijeron los hermanos Duffer en entrevistas, pensaron el desenlace junto con el comienzo de la serie. Fue así que lograron ensanchar el universo y a la vez evitar giros en la trama que nunca se cierran o que resultan incoherentes con la narrativa general (como “Lost” y su final bochornoso).

El punto más flojo de “Stranger Things”, sobre todo en la temporada final, fue que sumó muchos más personajes de los que eliminó. De esta manera, se armó un elenco coral que necesariamente requiere separar al gran grupo en pequeños grupos, los cuales avanzan con misiones paralelas en pos de un objetivo común. A veces, la fórmula resulta cansadora: el grupo se reúne, hace un plan, lo cuenta en voz alta, y se separa en su ejecución. Algo sale mal, el plan falla, pero el grupo prevalece y se reencuentra. Y así otra vez. A pesar de esa lógica repetitiva, que de a ratos fragmenta y ralentiza el avance de la historia, también permite crear peligros múltiples para los personajes y sostener cierta tensión constante o frecuente.

Los primeros ocho capítulos de la quinta temporada dejaron el panorama allanado para la gran batalla final. Las reglas están claras y el objetivo también, más que nunca. Sin dudas, “Stranger Things” no es para todo el mundo ni tampoco es la verdad revelada. Pero es una serie de aventura y de ciencia ficción entretenida y de calidad, sobre todo para los parámetros de las producciones originales de Netflix, que suele ser incluso mucho más inconsistente con sus propuestas. De hecho, es la ficción más longeva de las hechas por la plataforma. Una historia que supo tomar lo mejor de otro tiempo para convocar a varias generaciones, y que se va a extrañar.