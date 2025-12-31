La Capital | Zoom | Stranger Things

Llegó el final de "Stranger Things": un repaso por la serie que se volvió un fenómeno pop

El capítulo final se estrena el 31 de diciembre a la noche y promete cerrar casi diez años de desarrollos de ciencia ficción y aventura

Morena Pardo

Por Morena Pardo

31 de diciembre 2025 · 06:30hs
Los cuatro protagonistas se preparan para la batalla final en Stranger Things

Los cuatro protagonistas se preparan para la batalla final en "Stranger Things", que estrena su último episodio el 31 de diciembre

“Stranger Things” es sin dudas uno de los fenómenos más relevantes de la cultura pop de la última década. A pesar de que la creciente velocidad de los tiempos que corren suele impedir apreciar una obra a través del tiempo, y de que los fanatismos sean cada vez más intensos y efímeros, la serie creada por los hermanos Duffer logró, a pesar de algunos altibajos, conservar su relevancia a lo largo de casi diez años.

La quinta temporada se estrenó en tres partes: cuatro capítulos el 26 de noviembre, cuatro capítulos el 25 de diciembre, y el capítulo final llegará ni más ni menos que el último día del año. El episodio, titulado “The Rightside Up”, tendrá una duración de más de dos horas y en Argentina se podrá ver este 31 de diciembre desde las 22. Además, en algunas salas de Estados Unidos y Canadá, tendrá un lanzamiento especial en cines.

“Stranger Things” se estrenó a mediados de 2016 con una premisa simple y potente: situada en los años ochenta, sigue a un grupo de amigos de un pueblo estadounidense que se enfrentan a un mundo sobrenatural y sus peligros cuando uno del grupo desaparece misteriosamente. La referencia a los universos de Stephen King, John Carpenter y Steven Spielberg es inmediata e inequívoca, en particular a historias emblemáticas como “E.T.” “It”, “Contá conmigo” e incluso “Carrie”.

Embed

>> Leer más: Ya está en producción la nueva serie de Netflix de los creadores de "Stranger Things"

Los ochenta y la nostalgia

Esa evocación al cine de los ochenta, y en particular al terror, es uno de los apelativos más eficaces de la serie en cuanto al público adulto. A lo largo de las temporadas, profundizó esos guiños, tanto en elementos que aparecen en el mundo de los personajes, como en desarrollos de trama. Por ejemplo, la temporada tres retoma con muchísimo humor uno de los grandes tropos narrativos de las películas de acción de aquella época: los villanos soviéticos.

De esta manera, “Stranger Things” llegó temprano a la ola de nostalgia que se extendió como recurrencia estética y afectiva en los últimos años. En un mundo cada vez más mediado por la tecnología, incluso las nuevas generaciones desarrollaron un apego por esas décadas no vividas donde todo parecía más sencillo, donde lo analógico parecía proporcionar algo sólido de lo que aferrarse. No por nada los jóvenes nativos digitales están eligiendo el vinilo, el cd, y las cámaras analógicas.

La serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer apostó a construir su universo (también estético y afectivo) sobre esos universos conocidos, y salió airosa. La jugada es efectiva y no intentan esconder el artificio. Quienes conocen las referencias, las disfrutan. Quienes no las conocen, se entusiasman con el descubrimiento. Basta ver lo que pasó con algunas canciones que sonaron a lo largo de las temporadas. “Running Up That Hill” de Kate Bush, un tema fundamental en la cuarta parte, entró en la lista Billboard por primera vez en 38 años desde su lanzamiento, mientras que “Master of Puppets” de Metallica llegó al Top 10 del Reino Unido por primera vez en la historia y generó 17,5 millones de descargas.

Algo similar ocurrió con el juego de rol “Calabozos y Dragones”, clave para la amistad de los protagonistas (y para la aparición del personaje de Eddie Munson en la temporada cuatro). Desde el estreno de la serie, las ventas acumulan un 673% de aumento.

Embed - Max’s Song (Full Scene) | Kate Bush - Running Up That Hill | Stranger Things | Netflix

>> Leer más: Para ver y escuchar: las series con mejores bandas sonoras

Más allá de lo referencial, “Stranger Things” también supo construir un universo sólido hacia adentro. Los personajes, tanto los originales como los que se fueron sumando con el desarrollo de la historia, suelen ser entrañables. Lo mismo ocurre con el elenco, siempre muy a la altura de la propuesta. Actores y actrices jóvenes se complementan con la experiencia de Winona Ryder y David Harbour. De hecho, tan entrañables son los personajes y los vínculos que forjan entre ellos, que la serie tiene dificultades para eliminarlos. Si alguien va a morir y quién, es definitivamente una de las grandes incógnitas del final.

Fortalezas y debilidades narrativas

Por sobre todo, “Stranger” es una buena propuesta de aventuras y ciencia ficción, con algunos elementos soft de terror. Si bien tuvo altibajos a lo largo de las temporadas (la dos es floja respecto de la primera y la tercera, por ejemplo), cada estreno convoca masivamente al público y de hecho acumula 1.200 millones de reproducciones a nivel global. En general, consigue con éxito que el público se embarque con los protagonistas en sus misiones contra el mal sobrenatural y también el humano.

En relación a esto último, la serie tiene una propuesta interesante. Los elementos sobrenaturales o mágicos están vinculados a un experimento científico cruel que sale mal, tal como el género indica. Vecna, el villano que se va consolidando con el tiempo, es en el fondo una víctima de ese experimento, y quiere venganza. Su historia de origen de hecho termina de tomar forma en la temporada final.

Un breve repaso de trama permite elogiar todos los hilos narrativos que “Stranger Things” logró sostener y expandir, sin deformarse demasiado. Cuando Will desaparece en la primera temporada, los amigos descubren que el experimento fallido generó una suerte de realidad paralela “debajo” de Hawkins, el pueblo de Indiana donde transcurre toda la historia. Una réplica exacta pero oscura y llena de monstruos que dan a llamar el “Otro lado” (Upside Down).

Embed

>> Leer más: Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que adoptaron a una hija

En el medio, aparece Eleven (Millie Bobbie Brown), una sobreviviente del experimento que desarrolló poderes intensos y, por lo mismo, parece ser la única con la fuerza suficiente y adecuada para enfrentar a los monstruos. Durante toda la serie, es perseguida por el ejército y el gobierno, que la culpan de todos los males que produjo el experimento.

En el episodio ocho de la temporada cinco (atención al spoiler), el mapa de Hawkins y el Otro Lado cambia. Mejor dicho, se aclara. Los amigos descubren la verdadera naturaleza del fenómeno y cómo destruirlo. Y la verdad, tiene mucho sentido, aunque también su complejidad cuántica. Según dijeron los hermanos Duffer en entrevistas, pensaron el desenlace junto con el comienzo de la serie. Fue así que lograron ensanchar el universo y a la vez evitar giros en la trama que nunca se cierran o que resultan incoherentes con la narrativa general (como “Lost” y su final bochornoso).

El punto más flojo de “Stranger Things”, sobre todo en la temporada final, fue que sumó muchos más personajes de los que eliminó. De esta manera, se armó un elenco coral que necesariamente requiere separar al gran grupo en pequeños grupos, los cuales avanzan con misiones paralelas en pos de un objetivo común. A veces, la fórmula resulta cansadora: el grupo se reúne, hace un plan, lo cuenta en voz alta, y se separa en su ejecución. Algo sale mal, el plan falla, pero el grupo prevalece y se reencuentra. Y así otra vez. A pesar de esa lógica repetitiva, que de a ratos fragmenta y ralentiza el avance de la historia, también permite crear peligros múltiples para los personajes y sostener cierta tensión constante o frecuente.

Los primeros ocho capítulos de la quinta temporada dejaron el panorama allanado para la gran batalla final. Las reglas están claras y el objetivo también, más que nunca. Sin dudas, “Stranger Things” no es para todo el mundo ni tampoco es la verdad revelada. Pero es una serie de aventura y de ciencia ficción entretenida y de calidad, sobre todo para los parámetros de las producciones originales de Netflix, que suele ser incluso mucho más inconsistente con sus propuestas. De hecho, es la ficción más longeva de las hechas por la plataforma. Una historia que supo tomar lo mejor de otro tiempo para convocar a varias generaciones, y que se va a extrañar.

Noticias relacionadas
george clooney y su familia ahora son ciudadanos franceses

George Clooney y su familia ahora son ciudadanos franceses

chano recordo a lanata a un ano de su muerte: era como un padre

Chano recordó a Lanata a un año de su muerte: "Era como un padre"

Ángela Leiva y Marcelo “Chelo” Weigandt se separaron luego de tres meses de relación

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Romina Gateani denunció a su pareja por violencia de género

Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género tras ser hospitalizada

Ver comentarios

Las más leídas

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Lo último

General Lagos sorteó 14 viviendas con cupos especiales y demanda general

General Lagos sorteó 14 viviendas con cupos especiales y demanda general

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

A partir de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y la Asociación Empresaria, se estableció un horario especial para la víspera de Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre
Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°
LA CIUDAD

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo
Información General

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: No le serví más, a los tipos les pinta esa

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Ovación
Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre
La Ciudad

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia
Ovación

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia
Ovación

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
Información General

Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
INFORMACION GENERAL

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta