El actor recibió el reconocimiento del Concejo Municipal en una emotiva ceremonia en El Cairo. En un 2026 especial, en el que celebró sus 50 años de trayectoria, reafirmó su vínculo con la ciudad que eligió para vivir y trabajar

Darío Grandinetti recorrió los escenarios y cines de todo el mundo, pero este año quedó en claro que Rosario sigue siendo su lugar en el mundo. Después de haber elegido la ciudad para celebrar sus 50 años de trayectoria y para comenzar y cerrar la gira de su nuevo unipersonal "El escritor de todas las cosas", el actor fue declarado artista distinguido por el Concejo, en reconocimiento a su extensa carrera, así como por su compromiso con la defensa de la cultura.

La distinción, impulsada por el concejal Leonardo Caruana junto a la concejala Norma López y aprobada por el cuerpo legislativo local, fue entregada este jueves 19 en una ceremonia que tuvo lugar en el emblemático bar El Cairo . En diálogo con La Capital , el actor contó que es habitué del lugar y explicó el motivo de la elección: “Lo hacemos en El Cairo para quitarle solemnidad”

En el decreto, fechado el 29 de octubre de 2026, la comisión de Cultura propuso declarar a Darío Alejandro Grandinetti artista distinguido de Rosario por su “amplia trayectoria como actor de teatro, cine y televisión”.

El orgullo de ser reconocido en casa

“Me hace sentir muy bien, muy contento y muy agradecido. Yo suelo ser medio reacio a estas cosas porque me dan un poco de pudor, me ponen un poco incómodo, pero estoy muy agradecido porque estoy muy sensible respecto de Rosario y todo lo que me está pasando en el último tiempo”, contó el actor en la víspera del reconocimiento. Además, destacó que en la ceremonia estará acompañado por su madre y dos de sus hijos.

El reconocimiento llega en un momento especial para Grandinetti, que este año celebró medio siglo de oficio y eligió hacerlo en la ciudad donde todo comenzó. Fue en 1976 cuando, con apenas 17 años, integró el elenco de una puesta de Tartufo, de Molière, en el Teatro Empleados de Comercio, el mismo espacio donde se había formado. Cinco décadas después de aquel debut, volvió a elegir Rosario para estrenar "El escritor de todas las cosas", el unipersonal escrito y dirigido por Javier Daulte, con el que realizó tres funciones en la ciudad y cuya gira cerrará este sábado 21 con una cuarta presentación.

“Estoy cumpliendo 50 años de oficio, lo celebré estrenando la obra acá y voy a terminar la gira el sábado haciéndola de nuevo acá. Se me suma este reconocimiento, muchas cosas fuertes me están pasando y todo está relacionado con el tiempo que hace que trabajo”, reflexionó.

"Mi casa es acá, mi domicilio es en Rosario"

Entre los compromisos laborales y las visitas a sus hijos, que viven en Buenos Aires y Madrid, Grandinetti reconoce que anda “bastante con la valija a medio desarmar”. Sin embargo, por más que su rutina lo lleve de un lugar a otro, tiene claro dónde está su hogar: “Mi casa es acá, mi domicilio es en Rosario, yo voto acá, en Refinería”.

Y si algo le confirmó que había tomado la decisión correcta al regresar a su ciudad natal, fue justamente el estreno de su unipersonal. “Una de las cosas que sentí fue que había hecho bien en volver a vivir a Rosario. Porque cuando yo trabajaba aquí, yo sentía que era de paso, que era algo que yo necesitaba crecer y para eso tenía que irme”, recordó. Y, aseguró: “Ahora ya puedo trabajar acá tranquilamente”.

Después de recorrer distintas provincias con "El escritor de todas las cosas", Grandinetti se prepara para cerrar la gira en Rosario, este sábado 21 de noviembre a las 21, en Plataforma Lavardén (Mendoza 1085). “La gira fue bárbara. Poder hacer una cuarta función acá en Rosario y terminar la gira cierra un circulito”, contó.

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Y entre tantos festejos y reconocimientos, también hubo lugar para mirar hacia atrás y recordar a aquel Darío de 17 años que estudiaba teatro en Empleados de Comercio. "Si pudiera hablar con él, le diría: 'Vas a laburar mucho, así que quedate tranquilo. Bajá la ansiedad, no te preocupes que vas a poder vivir de esto que elegiste'”.

“Me fue mucho mejor de lo que me hubiera imaginado, de lo que hubiera deseado, de lo que ni siquiera me hubiese atrevido a soñar”, concluyó.