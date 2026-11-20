Marta Fort desmintió categóricamente las acusaciones de su expareja, Juan Manuel Ramírez, sobre un presunto estilo de vida de excesos. Tras la separación, el joven había dado a la prensa detalles íntimos de la pareja, insinuando que Fort llevaba un vida de lujo que no coincidía con la suya. "No soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar", se defendió la joven.
En un posteo, la hija de Ricardo Fort respondió a varias de las acusaciones de su ex. Aseguró que, si bien es consciente de sus privilegios, su realidad cotidiana es tranquila y casera, y que las cenas lujosas se discontinuaron al entender que no eran del agrado del joven. "No salgo desde mayo. En el día a día llevo una vida súper tranquila y súper casera", sostuvo.
Marta Fort niega consumo de sustancias
Por otra parte, Fort negó ser alcohólica. "No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca. Lo hacía al principio de la relación porque era mi forma de abrirme con él, pero una vez que nos fuimos conociendo, ya no lo vi necesario", aseguró.
Respecto a las versiones sobre su falta de sueño que sugirieron un consumo de drogas, también lo negó tajantemente. "Dormía poco cuando estaba él porque muchas veces él me acompañaba a trabajar y cuando estábamos libres de mi agenda se hacía tarde y yo quería aprovechar con él", agregó.
En cuanto a una supuesta negativa a viajar a Uruguay, la influencer explicó que tenía contratos laborales preestablecidos, incluso durante fines de semana, que le impedían viajar al principio de la relación. Aseguró haber dejado esos trabajos para poder estar libre y viajar con él, intentando adaptarse a sus necesidades.
Finalmente, Marta reflexionó sobre el desenlace de la relación, admitiendo su error al hacer pública la separación, lo que le gustaría no haber hecho, y pidió disculpas. "Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia", finalizó.