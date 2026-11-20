La hija de Ricardo Fort negó las acusaciones de su ex Juan Manuel Ramírez, y aclaró detalles de su relación con él

Marta Fort desmintió categóricamente las acusaciones de su expareja, Juan Manuel Ramírez, sobre un presunto estilo de vida de excesos . Tras la separación, el joven había dado a la prensa detalles íntimos de la pareja, insinuando que Fort llevaba un vida de lujo que no coincidía con la suya. " No soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar" , se defendió la joven.

En un posteo, la hija de Ricardo Fort respondió a varias de las acusaciones de su ex. Aseguró que, si bien es consciente de sus privilegios, su realidad cotidiana es tranquila y casera, y que las cenas lujosas se discontinuaron al entender que no eran del agrado del joven. "No salgo desde mayo. En el día a día llevo una vida súper tranquila y súper casera", sostuvo.

Por otra parte, Fort negó ser alcohólica . " No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca . Lo hacía al principio de la relación porque era mi forma de abrirme con él, pero una vez que nos fuimos conociendo, ya no lo vi necesario", aseguró.

Respecto a las versiones sobre su falta de sueño que sugirieron un consumo de drogas, también lo negó tajantemente. "Dormía poco cuando estaba él porque muchas veces él me acompañaba a trabajar y cuando estábamos libres de mi agenda se hacía tarde y yo quería aprovechar con él", agregó.

En cuanto a una supuesta negativa a viajar a Uruguay, la influencer explicó que tenía contratos laborales preestablecidos, incluso durante fines de semana, que le impedían viajar al principio de la relación. Aseguró haber dejado esos trabajos para poder estar libre y viajar con él, intentando adaptarse a sus necesidades.

Finalmente, Marta reflexionó sobre el desenlace de la relación, admitiendo su error al hacer pública la separación, lo que le gustaría no haber hecho, y pidió disculpas. "Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia", finalizó.