Boca vs. Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana: hora, canal y posibles formaciones El Xeneize y el Galo disputarán el partido decisivo por el título internacional, esta vez en Barranquilla, Colombia. Detalles y estadísticas del partido 20 de noviembre 2026 · 11:49hs

Boca y Atlético Mineiro disputarán la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla, Colombia.

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, en la final de la Copa Sudamericana 2026 de la Conmebol. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Xeneize y el Galo de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan Boca vs. Atlético Mineiro La final entre Boca y Atlético Mineiro será este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30, en el estadio Metropolitano de Barranquilla con el arbitraje principal del uruguayo Andrés Matonte, mientras que su compatriota Antonio García estará en el VAR.

Dónde ver Boca vs. Atlético Mineiro La transmisión del encuentro entre el Xeneize y el Galo será a través de ESPN, Disney+ Premium y DSports. Además, podés seguir las principales acciones del partido en lacapital.com.ar

Boca cuenta con un historial favorable ante Atlético Mineiro, con cinco victorias, tres empates y una sola derrota. >> Leer más: Comienzan los playoffs del torneo Clausura: días, horarios y cómo ver los octavos de final

Posibles formaciones de Boca y Atlético Mineiro Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra. DT: Eduardo Domínguez.