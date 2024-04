Una película rosarina se destaca en festivales internacionales

“Esta es una película que se pudo realizar por el apoyo del INCAA, y gracias al Raimundo Gleyzer, un premio para primeras y segundas películas. Me parece importante contarles esto porque nuestro país está pasando por momentos muy difíciles en los que no sólo peligra la continuidad de nuestro hermoso Instituto de cine, sino que también peligra la cultura, la democracia y los derechos de las mujeres”, aseveró la directora, acompañada por el productor Santiago King, previo a la proyección de la película.

“Esperamos que la película les guste, que la disfruten mucho. Fue una película que nos costó mucho hacer pero que la hicimos con mucho deseo y que habla del deseo de las mujeres”, sumó Romina sobre su ópera prima.

“Vera” es el producto de largos años de trabajo por parte de sus realizadores y de un equipo federal, que contó con personas de Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Rosario, y Buenos Aires. El camino del filme comenzó en 2016, cuando resultó ganadora del Gleyzer, uno de los premios de desarrollo más importantes que desde 2006 otorgaba el INCAA, enfocado en directores incipientes. En este momento, este y todos los programas de fomento de la entidad se encuentran suspendidos, por la decisión de ajuste presupuestario del gobierno nacional, oficializada en la resolución Resolución 16/2024 de marzo de este año, que también incluyó despidos en la institución y quita de apoyo a las provincias.



"Estamos pasando por un momento muy difícil en el cine nacional, donde se nos demoniza no sólo a los cineastas sino a la cultura general. Y donde hay una idea de crueldad y de erradicación de todo lo que nos hace pensar. Entonces que estas películas estén circulando, que se puedan estrenar, que las salas se llenen en los festivales, nos da un poco de esperanza dentro de un panorama muy complejo donde no se sabe la continuidad del Instituto de cine, ni de muchas políticas publicas", aseveró Tamburello en diálogo con La Capital.



A su vez, la directora aseguró que su presencia en Miami sólo fue posible gracias a que el festival los invitó. "Si no hubiera sido por eso nosotros de ninguna manera podemos costearnos el viaje y estar en la presentación, con todo lo que eso implica", afirmó.



"Nos parece muy importante que se sepa que estamos acompañando nuestra película, que esta película y el cine argentino están en festivales prestigiosos del mundo. Sobre todo en este momento, en que es tan importante defender nuestra cultura y nuestro Instituto de Cine. Es fundamental llevar el mensaje de lo que está pasando en Argentina, de cómo se está atentando no sólo contra la democracia sino contra la cultura y contra nuestro cine. Es una manera de mostrar y defender lo que hacemos, de decir que nuestro cine es industria, es trabajo y es parte de nuestra identidad", agregó por su parte Santiago King, productor del filme, también en diálogo con La Capital.



"Vera" y los festivales

Tras postergaciones provocadas por la pandemia del Covid-19, el filme finalmente se filmó entre noviembre y diciembre de 2021. Después, tuvo un año de edición y post producción antes de llegar a salas, con su estreno internacional en noviembre de 2023 en el Tallinn Black Nights Film Festival PÖFF de Estonia.

En Argentina, se pudo ver durante la 38º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (que tuvo lugar del 2 al de noviembre pasado en la ciudad costera), donde Tamburello y Actis recibieron el premio a Mejor Dirección en la Competencia Argentina. La continuidad de este evento, el único festival de Clase A del país y uno de los más prestigiosos de Latinoamérica, también está en dudas bajo las políticas actuales.

En el caso de la participación en el Festival D’A de Barcelona, un festival enfocado en cine de autor que tendrá lugar del 4 al 14 de abril, la película participa en la sección Talents y compite por el Premio del Público, el Premio de la Crítica y el Premio Talents. Por la superposición con el evento en Miami, el equipo de "Vera" no pudo estar presente en la ciudad catalana, pero esperan una sala llena de amigos, conocidos e invitados.

"Es un festival muy lindo, que se distingue un poco de los festivales españoles como San Sebastián o Huelva, esos festivales más de alfombra roja si se quiere. Este es más urbano, transcurre en el corazón de Barcelona. Es en ese sentido es más parecido al BAFICI, más cinéfilo, y brega por la creatividad o la personalidad de los directores y directoras. Así que en ese marco, estamos encantados de que la película se pueda estar proyectando", apuntó Federico Actis, director del filme.



"Los festivales son un poco la antesala de un estreno comercial, un puntapié para que la película ingrese a un territorio, y empiece un camino para llegar a las salas comerciales. En este caso, tanto Estados Unidos como España son dos plazas muy importantes para nosotros, donde tenemos interés que se estrene ya sea en salas como en plataformas. Son dos mercados importantes. España es siempre estratégico por la lengua, por el idioma, por la cantidad de sinergia que hay entre el cine español y el cine argentino. Y el de Estados Unidos por es el principal mercado cinematográfico del mundo, el más hegemónico", sumó el realizador.



Además, los festivales aportan la posibilidad única de ver las respuestas de las audiencias y de dialogar con los espectadores. "Lo importante es poder leer las primeras reacciones del público, de qué se ríen, si la disfrutan. Lo que nos pasó es que la gente se queda a las preguntas y respuestas, y siempre alguien se emociona. Siempre tienen un montón de cosas que agradecer de la película más que preguntas, de agradecer el mensaje de la película y todo lo que habilita a decir sobre el deseo desde la visión de una mujer. Eso genera siempre charlas muy interesantes", desarrolló por su parte King.

"La respuesta que tuvimos hasta acá es impresionante, con salas llenas. Descubrimos que teníamos un drama con mucho de comedia. Y también cómo funciona en un lenguaje universal: después del estreno en Miami, Argentina y Estonia, vimos cómo todo el público se ríe, se pone incómodo o tenso en los mismos lugares. Hay algo del mensaje de la búsqueda del deseo que llega a todo el mundo y eso es super lindo de ver", cerró el productor.



Según anticiparon desde el equipo, se prevé que "Vera" tenga su estreno en salas comerciales en Argentina en septiembre, y que están trabajando para que ese lanzamiento pueda darse también en alguna plataforma.