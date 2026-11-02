Una miniserie de drama y suspenso sueca llegó con toda a Netflix

En tan solo 4 capítulos, la serie sigue a dos parejas que intercambian casas y empiezan a descubrir los secretos que esos hogares esconden

“Sorpresas. Secretos. Sospechas. Las vacaciones perfectas se tornan siniestras cuando dos parejas intercambian casas y descubren verdades inquietantes sobre sus anfitriones” , adelanta la sinopsis de “El intercambio” , la nueva miniserie que estrenó Netflix .

“El intercambio” llegó a la plataforma como uno de los últimos estrenos de octubre y rápidamente se posicionó entre las series más vistas de la semana. Entre thriller, drama y suspenso , la miniserie de tan solo 4 episodios logra meter a los espectadores en una historia llena de dudas, secretos y tensión , donde no se puede confiar plenamente en ninguno de los personajes.

La miniserie está basada en la novela “Bytet”, del escritor sueco Stefan Ahnhem, reconocido por sus novelas policiales y de suspenso. Emma Appleton, Fares Fares, Frida Gustavsson y Jakob Oftebro interpretan a las dos parejas protagonistas.

De qué se trata “El intercambio”

La serie sigue a dos parejas, Carl y Helene, por un lado, y Adam y Scarlett, por el otro. Las duplas, que no se conocen personalmente, deciden intercambiar hogares para pasar unas vacaciones lejos de casa, y es así que vuelan de Estocolmo a Sicilia y viceversa para conocer el nuevo paisaje.

Pero lo que se suponía que serían unas vacaciones para relajarse empiezan a llenarse de tensión cuando cada pareja comienza a descubrir detalles extraños en las propiedades y empiezan a desentrañar secretos ajenos, que ninguno de los protagonistas está dispuesto a reconocer.

Decididos a proteger sus vidas y sus secretos, las vacaciones se transformarán en una lucha extrema por mantener enterradas algunas de las verdades más crudas que esconden las paredes.

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Trailer de “El intercambio”