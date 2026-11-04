MINISO llega a Rosario con su primera tienda en Alto Rosario. La tienda ofrecerá más de 350 m2 con una amplia variedad de productos, incluyendo licencias internacionales de diseño y entretenimiento. 4 de noviembre 2026 · 16:01hs

MINISO continúa expandiendo su presencia en Argentina y anuncia la apertura de su primera tienda en Rosario, prevista para mayo de 2027, en Alto Rosario. El nuevo espacio contará con 350 m2 y un catálogo variado de productos, acercando a los consumidores rosarinos el universo de propuestas que caracteriza a la marca.

La tienda ofrecerá una amplia variedad de categorías, entre ellas peluches, juguetes, cosmética, perfumería, tecnología, productos para el hogar y decoración, bolsos y mochilas, accesorios de viaje, artículos de organización, deportes y productos para mascotas. La propuesta también incluirá espacios especiales dedicados a las tendencias del momento, como las Blind Boxes (cajas sorpresa) y los Vinyl Toys, figuras coleccionables inspiradas en reconocidas licencias internacionales.

“Alto Rosario es un lugar elegido por las familias para disfrutar de experiencias y propuestas diversas. La llegada de MINISO suma una alternativa que conecta con públicos de distintas generaciones, amplía nuestra oferta comercial y refuerza nuestro compromiso de seguir acercando nuevas experiencias a quienes nos visitan”, destacó Guillermina Gasparini, Center Manager de Alto Rosario.

MINISO amplía su presencia en los centros comerciales de IRSA La apertura de Rosario forma parte del plan de crecimiento de MINISO en el país. Antes de finalizar el año, la marca prevé sumar dos nuevas tiendas: una en Oeste Outlet Shopping, el nuevo centro comercial que desarrolla el Grupo IRSA en Morón, y otra en Shopping Los Gallegos, en Mar del Plata, que marcará su primer desembarco en esa ciudad.

Estas incorporaciones acompañan la evolución de la propuesta comercial de los centros comerciales, sumando nuevas marcas y experiencias que responden a los intereses y hábitos de consumo de sus visitantes. Acerca de Alto Rosario Alto Rosario, perteneciente a IRSA, es uno de los principales centros comerciales de Rosario y la región. Con una propuesta que reúne marcas, gastronomía, servicios y entretenimiento, ofrece a sus visitantes un espacio de compras y experiencias para disfrutar durante todo el año.