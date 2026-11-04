MINISO llega a Rosario con su primera tienda en Alto Rosario.

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La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio tras el ataque en Palermo
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El tiempo en Rosario: miércoles con nubosidad variable y la máxima en 26º
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Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de "sangre dulce" y de mayor estatura?
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Fuerte temporal en Rosario y la región: granizo, árboles caídos y destrozos por la tormenta
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Cartelera económica: paneles sobre empleo y pobreza en el Congreso sobre Democracia
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Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza
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El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado
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Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas
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Empezaban a cerrar los centros de votación en el supermartes de EEUU
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Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa
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Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa
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Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario
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Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio
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Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto
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El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros
Salud
La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega
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Convocan a las escuelas y las familias para planificar el AZO y el UUD
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El Sudbeat Showcase de Hernán Cattáneo tendrá otra edición en el Hipódromo