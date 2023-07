Un documental para los que pretenden salvarse con el fútbol de los pibes

El documental tiene una duración de 62 minutos. Comienza con una voz que grita "¡marcá, marcá, Octavio marcá!", sigue con el sonido de un silbato y voces de pibes jugando a la pelota. Cualquier espectador espera que la primera imagen sea la de un picado. Pero no. El verde que se verá a continuación no será el de una cancha de fútbol sino el de un campo repleto de soja, otro lleno de maíz y una cosechadora descargando trigo y acompañada de una voz en off que dice: "La cosecha récord de este año del campo argentino es un hecho. El 85% del grano que se exporta de la Argentina sale al mundo por aquí, por Rosario", Cuna de la Bandera, de artistas; Granero del Mundo y de jugadores sobre quienes muchos adultos -padres, madres, entrenadores y representantes- cifran esperanzas de encontrar a otro Messi para salvarse en el más amplio sentido.

Son retazos de historias y presente de un fútbol que se empecina en exportar niños, adolescentes y jóvenes futbolistas como materia prima de una industria. Entrenadores, directores de clubes y representantes de jugadores analizan el mercado local y no solo hablan de lo que fue y son figuras como La Pulga o Fideo Di María, o Tiago Geralnik, que de Adiur pasó a River y ahora está en Villarreal. Sino también se hablan de todos los que no llegaron a tanto, que son los más: como Marcelo Billy Rodas o Leonardo Depetris.

Borenstein es autor de "Don Julio Grondona, el dueño de la pelota", la primera biografía no autorizada del ex presidente de AFA. Junto a Finvarb también dirigieron "Entre gatos universalmente pardos" (documental sobre la novela "El traductor" y su autor, Salvador Benesdra), "En Obra "(sobre el maestro asesinado Carlos Fuentealba) y "Viaje al centro de la producción" (la industria automotriz en Argentina y la crisis del proyecto de llegar al millón de vehículos por año, en el conflicto Gestamp). Y Finvarb, junto a Patricio Escobar, realizó también "La crisis causó dos nuevas muertes" (sobre el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán). Borenstein, quien llegó a Rosario para presentar la película, dialogó con La Capital para dar detalles de la producción del film.

Pelotero del Mundo TRAILER

_Se escucha en la película "hay algo en este suelo donde crecen futbolistas que no crecen en cualquier lado" y también el ex preparador fìsico de Diego (Fernando Signorini) asegura que los pibes buenos, de 7 u 8 años, tienen una genética futbolística y que enseñarles es tan innecesario como "enseñarle a un gato a cazar ratones" ¿No es mucho?

Nosotros quisimos dar muestra de manera simultánea de ambas cosas, cómo se forma a los chicos tanto en los clubes de barrio como en otros vinculados a equipos europeos; en entidades históricamente especializadas en el desarrollo de las inferiores como en otras ligadas a fondos de inversión. Pero además hay números concretos: en los últimos años, Gerardo Molina, al frente de un estudio de agencias especialistas en márketing deportivo viene demostrando que a que Argentina es el país que más exporta jugadores de fútbol, luego Brasil y la particularidad es que la mayor cantidad tienen entre 16 y 18 años. El informe Nº 35 de Futbolistas AXEM arrojó en mayo del año pasado, en el cierre de temporada 2021/2022, que la cifra de jugadores nacidos en Argentina que juegan en el exterior es de 4.864 varones y 149 mujeres. Desde hace un tiempo Fifa en 2009 reglamentó las edades para impedir que se exporten chicos de Sudamérica o Africa antes de los 18, salvo que se muden con sus padres, porque en realidad se fomenta la inmigración, pero muy pocos llegan a los niveles hiperprofesionales, solo el 2 por ciento. El 98 por ciento se descarta cruelmente, sus representantes los abandonan y se quedan afuera como manteros o vendedores ambulantes. De todos modos ese flujo no se detuvo y todos siguen en búsqueda del futuro Messi.

Prueba.jpg

_Luego sucede lo que se escuchó por estos días tras la crisis y revueltas en Francia. Se dijo "si juega bien al fútbol un inmigrante de familia africana es parisino, si no es un revoltoso que vive de los subsidios franceses".

Algo así. Y lo cierto es que si esa reglamentación se hubiera aplicado, Messi no hubiera podido viajar al Barsa tan chiquito como lo hizo. En el documental aparece la voz de Fabián Soldini, hoy en Adiur, contando cómo fue esa historia y cómo se sigue trabajando en función de probar a chicos en el Villarreal.

79309925.jpeg Ariel Borenstein, uno de los directores del documental, llegó a Rosario para presentar el film. Marcelo Bustamante/La Capital

_¿Se podría decir que la imagen del veedor al costado de los potreros ya es parte del pasado, que ahora los valores salen de clubes y de la mano de representantes?

En su mayoría sí, pero también hay voces en el documental como la de Alberto Massari, del club B.A.N.C.O quien fue presidente por 20 años hasta hace un par de años y dice que los chicos en los asados, aunque no lleguen a los niveles soñados siempre recuerdan que su paso por ahí fue de lo mejor de sus vidas; o Jorge Solari de la escuela de Renato Cesarini, que sigue apostando a formar buenos jugadores y buenas personas, algo que también dice Signorini: formar personas "que no les digan sí a todas las perversidades". Por eso decía al principio que tratamos de mostrar un poco todo lo que se da en esto que muchos llaman "industria". Hay una frase interesante de Valdano , que de romántico no tiene nada. En torno al potrero dice: "Di Stéfano y Maradona son claramente producto de la calle. En cambio Messi es anfibio, hasta los 13 jugó en las calles de Rosario y luego en la academia de Barcelona". No obstante, Valdano remarca que las academias sirven para "mejorar a los mediocres y empeorar a los mejores", porque los uniforma. Una manera de preguntar: ¿si la academia fuera la que forma en sí mismo, por qué no salieron nuevos Messi e Iniesta?

image - 2023-07-10T142904.214.jpg

_El video no muestra aún qué pasa con el fútbol femenino.

_No, porque está en otra instancia, casi en los comienzos del masculino peleando contra el elitismo inglés por la profesionalización que se merecen, por la fuerza de las chicas.

_Y pensar que a la última selección juvenil se la celebró como la de los Europibes...

_Eso es lo que queremos con este documental, que no se naturalicen ciertas cosas, que se ponga en cuestión esto de que Argentina no termina de formar jugadores y se van buscando la consagración europea. Que nos preguntemos qué esperamos del fútbol y los pibes, el Imperio Romano se cayó, esto también se puede caer.

_Pero la Cristiandad sigue en pie después de 2023 años.

Y sí, el fútbol siempre fue y es contradictorio también, perverso y consumista. Por un lado acá está el mayor exportador de jugadores y técnicos, y por otro, desde acá casi ni se llega a disfrutar a las estrellas.