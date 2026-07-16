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El emotivo mensaje de Dalma Maradona a Diego tras el triunfo: "Estás en todos lados"

La hija de Diego Maradona compartió un conmovedor posteo en sus redes sociales tras la clasificación de Argentina a la final

16 de julio 2026 · 13:56hs
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Dalma Maradonale dedicó un emotvio mensaje a Diego 

Dalma Maradonale dedicó un emotvio mensaje a Diego 

La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra, desató la emoción de millones de hinchas. Una de las reacciones más emocionantes fue la de Dalma Maradona. La hija de Diego Armando Maradona compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a su padre.

A través de su cuenta de Instagram, una de los cinco hijos del Diez publicó una serie de imágenes desde el estadio. En el carrete, se la puede ver en las tribunas alentando a la selección, otra imagen retrata una bandera con el rostro de Diego y otra a los un hincha con una remera con una fotografía de Diego.

“La sufrimos porque, si no la sufrimos, no somos nosotros”, escribió al comienzo de su publicación. Luego, le dedicó unas emocionantes palabras a su padre y lo recordó recordándolo con cariño.

>> Leer más: Messi tras llegar a otra final del Mundial: "Nunca me quise comparar con Diego"

El posteo de Dalma Maradona

El posteo comenzó con una foto de Dalma Maradona luciendo una camiseta que hace referencia a la que utilizó su padre, durante el Mundial de México 1986. Junto a la imagen, la actriz escribió un emotivo mensaje dedicado al Diez.

”¿Y a vos qué te puedo decir? Desde que me subí al avión que no paro de llorar. Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”, comenzó.

Luego, continuó: “No entendés lo que es la gente. Bueno, en realidad lo debés saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos. Y vos ahí, firme con la selección que amás y siempre defendiste. ¡Qué orgullo ser tu hija! La cancha fue una locura con Leo y su equipazo, que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses”, compartió desde su cuenta oficial de Instagram.

Para cerrar, Dalma agregó: “Igual, te lo cuento como si no lo hubieras visto… si estabas ahí, cerquita. Lo sé. Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo. La alegría que me da que te recuerden con tanto amor. ¡Seguimos! ¡A la final!”.

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