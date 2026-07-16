La emoción de Paco y Ca7riel tras el triunfo de Argentina: el video viral en redes Los músicos vivieron desde el estadio la victoria por 2 a 1 frente a Inglaterra y compartieron en sus redes sociales su reacción 16 de julio 2026 · 16:40hs

Definitivamente, el partido que vivió ayer la Selección Argentina frente a Inglaterra fue emocionante. El encuentro, que culminó con una victoria por 2 a 1 para la Albiceleste, fue una revancha histórica y también la clasificación a la final del Mundial 2026.

En este contexto, mientras millones de hinchas siguieron el partido con emoción y lágrimas desde sus casas, miles de fanáticos tuvieron la oportunidad de vivirlo en vivo desde el estadio de Atlanta. Entre ellos estuvo el dúo de cantantes Paco y Ca7riel, que compartieron un video desde las tribunas mostrando la emoción por el triunfo argentino. El video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El video de Paco Amoroso y Ca7riel A través de sus historias de Instagram, Paco compartió un video en el que se lo ve junto a Ca7riel gritando y celebrando el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra. “Gracias, Selección, por esta alegría. Huevos y fútbol”, escribió el cantante junto a la publicación.

En otra de las grabaciones, ambos aparecen visiblemente emocionados tras el silbatazo que decretó la clasificación de Argentina. Mientras Paco Amoroso exclamaba: “Argentina, te amo. Gracias, jugadores, gracias”, Ca7riel no podía contener las lágrimas.