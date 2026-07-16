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Liam Gallagher lamentó la eliminación de Inglaterra del Mundial 2026: "Nos falta calle"

El cantante de Oasis se había mostrado contrariado en la previa del partido por su cariño hacia Argentina, aunque siempre hinchó por su selección

16 de julio 2026 · 10:18hs
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Liam Gallagher es un confeso hincha del Manchester City y sigue muy de cerca el fútbol

Liam Gallagher es un confeso hincha del Manchester City y sigue muy de cerca el fútbol, por lo que no ocultó su tristeza por la eliminación de Inglaterra del Mundial 2026.

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra dejó un sinfín de reacciones de famosos. Una de los comentarios más esperados era el de Liam Gallagher, cantante de Oasis, que en la previa había manifestado que su corazón estaría partido por su cariño al público local pero que no podía dejar el fanatismo por su selección.

En un intercambio con un usuario de X un día antes del partido, había manifestado que era "duro amar a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”.

Tras el encuentro, felicitó a la selección dirigida por Lionel Scaloni y mostró su respeto por los jugadores ingleses: "Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó".

El dardo de Liam Gallagher contra la selección inglesa

El cantante de Oasis no quedó sólo en la felicitación a los argentinos y le dedicó un posteo a la actuación de la selección inglesa. Tras el partido, la prensa de ese país fue muy dura con el equipo, sobre todo con el entrenador Thomas Tuchel, por el planteo táctico utilizado luego del gol que los puso en ventaja inicialmente.

Gallagher fue un poco más allá y aseguró que hay que dejar de lado los tecnicismos y las tácticas para dejar que "los chicos corran libres".

>> Leer más: "Maestros de las artes oscuras": The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

"Inglaterra no ganará un Mundial hasta que ganemos calle y eso vale para los entrenadores. Todo se ha vuelto demasiado técnico, deja que los chicos corran libres", afirmó el líder de Oasis.

Las respuestas no tardaron en llegar, sobre todo de usuarios argentinos, que celebraron el posteo de Gallagher y hasta lo invitaron al país para que vuelva "cuando quiera".

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