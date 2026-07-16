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Estrenos de cine en Rosario: llega "La Odisea", una de las películas más esperadas del año

La cartelera de cine se renueva con uno de los films más anticipados este jueves 16 de julio. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

16 de julio 2026 · 07:00hs
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Matt Damon y Zendaya protagonizan el gran estreno de la cartelera de Rosario 

Matt Damon y Zendaya protagonizan el gran estreno de la cartelera de Rosario 

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos. Además, en pleno receso por las vacaciones de invierno, una salida al cine se convierte en un plan ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

Aunque hoy el mundo del streaming domina el consumo audiovisual, la experiencia de ver una película en la pantalla grande sigue siendo incomparable. El cine conserva una mística especial que invita a salir de casa y aprovechar el tiempo libre de una manera diferente.

Entre las novedades de esta semana llega una de las películas más esperadas del año, que encabeza los estrenos de la cartelera rosarina. A ella se suman propuestas para los más chicos, opciones de terror y producciones que continúan en pantalla.

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El estreno del jueves 13 de julio

"La Odisea" (2D y 4D) (Título original: The Odyssey). Estados Unidos. 173 minutos.

El gran estreno de la semana en los cines de Rosario es "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan, el responsable de la trilogía de Batman, además de títulos como "Interestelar", "Dunkerque" y la ganadora del Oscar "Oppenheimer".

El cineasta británico-estadounidense vuelve a apostar por una superproducción que combina un gran despliegue técnico con una historia clásica y un elenco repleto de figuras de primer nivel.

El film de acción mitológica propone una reinterpretación de La Odisea, el poema épico griego atribuido a Homero. La historia sigue a Odiseo, rey de Ítaca, en su largo y peligroso regreso a casa tras la guerra de Troya. En el camino deberá enfrentarse a cíclopes, sirenas, monstruos marinos y dioses mientras intenta reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco, en un viaje que se prolonga durante 20 años.

Con un presupuesto superior a los 250 millones de dólares, la película fue filmada íntegramente y por primera vez con cámaras IMAX de última generación. Fiel a su estilo narrativo, Nolan evita una estructura lineal. La película comienza en medio de los acontecimientos y reconstruye el pasado mediante flashbacks y los relatos del propio Odiseo.

El elenco también está a la altura de la ambición del proyecto y reúne a varias de las estrellas más importantes de Hollywood. Matt Damon encarna a Odiseo, mientras que Anne Hathaway interpreta a Penélope. Por su parte, Tom Holland se pone en la piel de Telémaco y Zendaya da vida a la diosa Atenea. El elenco se completa con Robert Pattinson que da vida a Antínoo, el principal antagonista, y Charlize Theron que encarna a la ninfa Calipso, en tanto que la ganadora del Oscar Lupita Nyong’o asume un doble desafío al interpretar tanto a Helena de Troya como a Clitemnestra.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 9 de julio, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

  • ”Moana” (aventuras): Moana responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo.
  • "Evil dead: en llamas" (terror): Tras la pérdida de su esposo, una mujer busca consuelo junto a sus suegros en la apartada casa familiar. A medida que, uno por uno, se transforman en Deadites -convirtiendo la reunión en una reunión familiar infernal-, ella descubre que los votos que hizo en vida... perduran incluso en la muerte.
  • "Minions & Monstruos" (aventuras): Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.
  • "Toy Story 5" (aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.
  • "El día de la revelación" (ciencia ficción): se trata de la nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes y exitosos de la historia del cine. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, la historia plantea una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola en el universo?
  • "Scary Movie: terroríficamente incorrecta" (comedia): veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella, y cada "capítulo final" que no sea absolutamente definitivo.

>> Leer más:Netflix: las tres miniseries imperdibles para maratonear el fin de semana

  • “Obsesión” (suspenso): el anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Cinépolis
  • 30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

>> Leer más: Día sin Mundial: qué series y películas ver para pasar la abstinencia de partidos

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