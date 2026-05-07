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Rosario prevé un 40% más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

El municipio lanzó el Operativo Invierno con más camas, móviles y asistencia alimentaria ante el aumento de la demanda social. "Se agravó la situación", dijo Javkin

7 de mayo 2026 · 10:29hs
Rosario refuerza el Operativo Invierno ante el aumento de personas en situación de calle

Celina Mutti Lovera / La Capital

Rosario refuerza el Operativo Invierno ante el aumento de personas en situación de calle

Con la llegada de las bajas temperaturas y en un contexto social cada vez más complejo, la Municipalidad de Rosario lanzó el Operativo Invierno 2026 con un dato que encendió alertas: el municipio proyecta un aumento del 40% en las intervenciones vinculadas a personas en situación de calle respecto del año pasado.

La presentación se realizó en el Refugio Sudoeste y estuvo encabezada por el intendente Pablo Javkin y el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni.

Más camas, móviles y dispositivos

El operativo contempla una ampliación de la capacidad de asistencia en distintos frentes. Entre las principales medidas anunciadas se encuentran: la incorporación de dos nuevos móviles para recorridas nocturnas, 50 nuevas camas en el Refugio Grandoli, la posible apertura de un nuevo hogar para adultos mayores y más asistencia alimentaria y centros de día.

Con estas incorporaciones, la ciudad alcanzará un total de 360 plazas en refugios municipales.

Además, se mantendrán activas diez postas de entrega de comida durante las noches de invierno y se distribuirán más de 460 viandas diarias en conjunto con el Centro de Ex Combatientes de Malvinas.

>> Leer más: Rosario frente a una cifra dramática: ya hay 800 personas que duermen en la calle

Un fenómeno que se agravó

“Tenemos un incremento de las personas en situación de calle y eso se agravó”, sostuvo Javkin durante la presentación.

El intendente señaló que muchas de las situaciones actuales ya no están vinculadas únicamente a la falta de vivienda, sino también a problemáticas de salud mental, consumos problemáticos, violencia y rupturas familiares.

“Cuando hay niños, mujeres embarazadas o situaciones de violencia, no alcanza solo con dar un lugar para dormir”, advirtió.

Según datos oficiales extraídos de la Nación, en la provincia de Santa Fe viven 1.328 personas en situación de calle, un número que creció 59% solo en los últimos dos años. En Rosario, de acuerdo a estimaciones oficiales, hay unas 800 personas que duermen al desamparo.

Los responsables de ONGs que trabajan con esta problemática señalan que el desmejoramiento de la economía y el aumento de las problemáticas de consumo y salud mental son los principales factores que explican este crecimiento y advierten que faltan políticas públicas nacionales que estén a la altura del problema.

Más de 3.800 intervenciones en tres meses

Los números muestran el crecimiento de la demanda social.

Según datos oficiales, entre enero y marzo de 2026 ya se realizaron 3.800 intervenciones. Cabe recordar que durante todo 2025 habían sido 11.134, en 2024 fueron 9.635 y en 2023, 5.516. La proyección actual marca un crecimiento sostenido año tras año.

Desde Desarrollo Humano indicaron además que unas 450 personas utilizan habitualmente los refugios, aunque estiman que la población en situación de calle ronda las 800 personas en la ciudad.

El municipio pidió a la ciudadanía que informe sobre situaciones de personas en calle a través del 147 o del Munibot.

Según explicaron, cada reporte activa un seguimiento específico, aunque remarcaron que muchas veces las personas rechazan el ingreso a refugios o no pueden sostener las condiciones de convivencia de esos espacios.

>>Leer más: De adultos mayores solos a familias enteras: cómo cambió la población en situación de calle en Rosario

Más que un refugio

Además del alojamiento nocturno, el operativo incluye centros de día donde se desarrollan talleres y actividades vinculadas a salud mental, inclusión social, recreación, prevención de adicciones y reinserción laboral.

Durante el primer trimestre del año, el municipio registró 334 casos de personas que lograron salir de la situación de calle mediante revinculación familiar o acceso a un alquiler.

El Operativo Invierno se desarrolla en conjunto entre distintas áreas municipales, el gobierno provincial, la Universidad Nacional de Rosario y más de 20 organizaciones sociales. Desde el municipio reconocen que el escenario económico profundizó la vulnerabilidad social y anticipan un invierno con alta demanda de asistencia estatal.

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