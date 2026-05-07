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Efecto de la tormenta: el tren Rosario-Buenos Aires quedó varado en la Estación Sur

La formación no pudo llegar a Rosario Norte porque la vía quedó obstruida por restos de una casilla que fueron arrastrados por el viento

7 de mayo 2026 · 10:17hs
La Estación Sur

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

La Estación Sur, donde esta madrugada quedó varado el tren a Buenos Aires 
El tren que conecta Rosario y Buenos Aires quedó varado esta madrugada a llegar a la Estación Sur

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

El tren que conecta Rosario y Buenos Aires quedó varado esta madrugada a llegar a la Estación Sur

La tormenta de esta madrugada también afectó al tren de pasajeros que conecta Rosario con Buenos Aires. El percance se produjo poco antes de las 3.30 cuando el convoy regresaba a Rosario. Quedó varado en la Estación Sur.

En medio de la tormenta que se abatía sobre la región, el fuerte viento hizo volar una casilla del barrio humilde ubicado a la vera de las vías y los restos quedaron esparcidos sobre las vías.

El maquinista pudo bajar la velocidad y detener el convoy a la altura del exApeadero Sur, donde los pasajeros fueron evacuados para que pudieran completar el viaje por sus propios medios.

Cómo quedó afectado el servicio de tren

Mariano Antenore, integrante de la ONG Amigos del Riel, indicó a La Capital que el accidente afectó al servicio ferroviario que venía desde la ciudad de Buenos Aires y debía llegar a Rosario Norte a las 3.29.

estación sur tren
El tren que conecta Rosario y Buenos Aires quedó varado esta madrugada a llegar a la Estación Sur

El tren que conecta Rosario y Buenos Aires quedó varado esta madrugada a llegar a la Estación Sur

>> Leer más: El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

“El tren no pudo completar el viaje y quedó varado en zona sur. Los pasajeros fueron evacuados para que continuaran viaje por sus propios medios”, indicó Antenore. Acerca de la cantidad de pasajeros que iban en la formación no había certezas. “Pero son pocos los usuarios que llegan a Rosario Norte. La mayoría baja en las estaciones intermedias y en Rosario Sur”, precisó el referente ferroviario de Rosario.

Servicio cancelado por hoy

Antenore agregó que “los que más se perjudicaron fueron los que debían viajar a Buenos Aires, ya que el tren de Rosario para Capital Federal quedó cancelado. En ese caso, les ofrecen la devolución del dinero o el cambio de pasaje para otro día. Esta vez el tren Rosario-Buenos Aires, que viene golpeado por la desinversión del gobierno nacional, sufrió un problema por razones de fuerza mayor”, subrayó.

>> Leer más: A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, aseguran que hoy el servicio es casi inexistente

Finalmente, tras permanecer varias horas detenido en la Estación Sur, el tren fue arrastrado por una máquina cedida por Ferro Expreso Pampeano hacia la zona de maniobras en Villa Diego.

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