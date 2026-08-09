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La sección de Netflix para conocer tu próxima serie favorita

“Atrapan desde el primer episodio” es una lista con las series imperdibles en la plataforma que los usuarios no se pueden perder

9 de agosto 2026 · 17:48hs
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¿Cuánto tiempo le dedican los usuarios a encontrar una nueva serie? La idea de Netflix es que sea poco, por eso organizó una sección donde reúne algunas de las series más aclamadas dentro de la plataforma, esas que hay que ver alguna vez en la vida.

En “Atrapan desde el primer episodio” hay de todo: dramas, sitcoms, romances, crímenes, historias de época y todo lo que se pueda imaginar. Lo cierto es que la lista creada por Netflix recopila series de distintas épocas y para todos los gustos.

La idea es que los usuarios puedan encontrar una serie que verdaderamente los conmueva y no les conlleve días elegirla. Con una variedad de propuestas, esta sección ayuda a los espectadores a perder menos tiempo eligiendo qué ver y pasar un buen rato comprometido con una historia especial.

>>Leer más: Netflix: tres documentales impresionantes que no podes dejar de ver

Dónde encontrar la sección “Atrapan desde el primer episodio”

La sección llamada “Atrapan desde el primer episodio” de Netflix se encuentra directamente desde la página de inicio de la aplicación. Así como los usuarios se encuentran con los títulos que están viendo, el top 10 de películas y el top 10 de series, también encontrará esta colección de series.

>>Leer más: Netflix: siete estrenos destacados que llegan en agosto

Qué títulos se encuentran en “Atrapan desde el primer episodio”

La variedad de la sección incluye títulos como “Suits”, “Gossip Girl”, “Outer Banks”, “Breaking Bad”, “You”, “The Crown”, “Brooklyn Nine Nine”, “Dr. House”, “Stranger Things”, “Bridgerton”, “Peaky Blinder”, entre varios más.

En esta colección los amantes de todo tipo de géneros pueden encontrar alguna joya imperdible ya que hay variedad para todos los gustos.

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