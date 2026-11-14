Central Córdoba empata con Cañuelas y por ahora van a penales en el reducido de la Primera C El equipo rosarino salió con un planteo muy mezquino y fue ampliamente dominado en el sur del Gran Buenos Aires. Su arquero otra vez es figura 14 de noviembre 2026 · 15:58hs

Prensa Club Central Córdoba Central Córdoba por ahora sólo se defiende ante Cañuelas, aunque el 0 a 0 lo depositaría en la definición por penales. Prensa Club Central Córdoba

Central Córdoba y Cañuelas igualan 0 a 0 en el sur del Gran Buenos Aires, en el partido de vuelta por los cuartos de final del reducido de la Primera C. En la ida empataron 1 a 1 en el Gabino Sosa y, por el momento, el pasaporte a las semifinales se definiría por penales.

Cañuelas fue el claro dominador del primer tiempo. Manejó la pelota, ocupó los espacios y tuvo tres ocasiones claras para marcar diferencias. La falta de puntería, en algunos casos, otra gran actuación de Matías Giroldi, el arquero Charrúa, impidieron que el equipo del sur se pusiera en ventaja.

Un planteo mezquino de Central Córdoba El equipo de Arnaldo Sialle, que no está en el banco de suplentes porque cumple con una sanción de dos fechas, salió a la cancha con la intención de defenderse. Se refugió atrás, pero nunca pudo meter un contragolpe. Tuvo muchas imprecisiones, sobre todo en los pases, y no pateó al arco. Un planteo mezquino que por ahora le da resultados, pero que podría pagar caro, si no cambia a tiempo.

Tan pobre fue lo de Córdoba en ofensiva que los dos intentos de remate al arco fueron desde muy lejos, uno de Barrionuevo a los 11 y otro de Messi hacia el final del primer tiempo, en este caso desde la mitad de la cancha. Demasiado poco para un equipo que aspira al ascenso.