Los Pumas utilizaron una camiseta en homenaje a la selección argentina de fútbol del Mundial 1986

En conmemoración a la Copa del Mundo conquistada en México, el seleccionado de rugby vistió una indumentaria especial durante la victoria por 19-14 ante Italia

Los Pumas pisaron fuerte en condición de visitante y derrotaron a Italia por 19-14 en el marco del grupo A del Nations Championship . En el partido disputado en Génova, el seleccionado argentino de rugby lució una camiseta especial en homenaje a los 40 años de la consagración del seleccionado nacional de fútbol en el Mundial de México 1986.

Bajo el nombre "Gala home" , la nueva indumentaria fue diseñada por Le Coq Sportif en conjunto con la Unión Argentina de Rugby en conmemoración del título obtenido por el plantel de Carlos Bilardo . El diseño cuenta con franjas verticales, cuello redondo y puños blancos, además de estar acompañado por un short negro, una recreación similar a la utilizada por el seleccionado en dicha Copa del Mundo.

La UAR había anunciado el estreno de esta nueva equipación inédita para afrontar el compromiso ante los europeos: "Es una pieza que cierra la cápsula, homenajeando a los héroes del ‘86 y que nace, ante todo, para decir gracias a quienes dejaron su marca en el deporte argentino ".

Celeste cielo. Blanco historia. A 40 años de la gloria del ´86 Los Pumas cambian por única vez sus rayas horizontales por las verticales en un homenaje que celebra la memoria, el orgullo y el legado de una generación.Los Pumas x Le Coq Sportif. Gala Home. https://t.co/1ruOWXg646

“Celeste cielo. Blanco historia. A 40 años de la gloria del 86, Los Pumas cambian por única vez sus rayas horizontales por las verticales en un homenaje que celebra la memoria, el orgullo y el legado de una generación", agregó la cuenta oficial de Los Pumas en redes sociales.

Un triunfo importante de Los Pumas en el Nations Championship

El desarrollo fue cambiante para el seleccionado argentino, donde arrancó perdiendo pero finalmente pudo revertir el partido y llevarse un triunfo necesario pensando en la clasificación a las finales. Los tries de Los Pumas fueron de Bautista Bernasconi, Rodrigo Isgró y Mateo Carreras, en tanto que hubo dos conversiones de Tomás Albornoz.

>> Leer más: Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná

Los Pumas lograron recuperarse luego de la dura derrota por 42-12 del fin de semana pasado ante Irlanda en Dublín. Lo próximo en la gira del seleccionado dirigido por Felipe Contepomi será Francia, donde jugará el 21 de noviembre en París.

Con el triunfo ante Italia, Argentina alcanzó los 11 puntos y se encuentra en la tercera ubicación del grupo del hemisferio sur, detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda. En función de la posición final en su grupo será su rival para las finales, previstas entre el 27 y el 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham. El primero de cada tabla juega la final por el título, mientras que los demás se miden con el adversario que termine en la misma ubicación de la otra zona.