Dos funciones que hay que conocer para sacarle provecho a Google Maps

Tanto en Android como en IOS se pueden emplear diversas herramientas que facilitan la movilidad de los usuarios en el día a día. Cómo activarlas en cada teléfono

Google Maps es una aplicación infaltable en el día a día. Además de dar indicaciones y ayudar a los usuarios a elegir las mejores rutas para sus destinos, ofrece funciones menos conocidas e igualmente útiles. Una de ellas es la posibilidad de guardar la ubicación en la que se estacionó un vehículo. Otra gran herramienta es la que permite seguir el camino de tus contactos en tiempo real . Y, afortunadamente, ambas pueden utilizarse en cualquier dispositivo .

Tanto en teléfonos Android como en dispositivos IOS , los usuarios pueden aprovechar la función “Guardar tu estacionamiento" para marcar y encontrar fácilmente el punto exacto en que se estaciona el auto. Y el "Modo Seguridad" es el mejor aliado para cuirdarse entre amigos y familiares en el camino de vuelta a casa.

Guardar la ubicación del estacionamiento es clave para la tranquilidad de los usuarios, que pueden desligarse de la responsabilidad de recordar el punto exacto en que dejaron el auto. Para marcarlo hay que seguir los siguientes pasos:

En Android

Cómo guardar el lugar donde estacionaste

En el teléfono o tablet Android, abrir la app de Google Maps. Presionar el punto azul que muestra tu ubicación. Presionar Guardar tu estacionamiento.

Así, la ubicación de estacionamiento se guardará en Google Maps hasta que se la quite.

Cómo encontrar el lugar donde estacionaste

Abrir la app de Google Maps. Presionar la barra de búsqueda y, luego, “Ubicación de estacionamiento”. En la parte inferior, presionar “Instrucciones sobre cómo llegar".

En IOS

Cómo guardar automáticamente el lugar donde estacionaste

Para ayudarte a recordar dónde dejaste tu automóvil, Maps guarda automáticamente tu ubicación de estacionamiento. Esta se almacena durante 48 horas, a menos que la elimines o comiences a manejar.

Paso 1: conectar tu dispositivo a tu vehículo

Para obtener la información de ubicación más precisa posible, también podés conectar tu dispositivo a tu auto a través de Bluetooth, CarPlay o USB. Cuando desconectes tu dispositivo, Maps usará la ubicación para guardar tu lugar de estacionamiento.

- Utilizar Bluetooth

Activar el Bluetooth. Sincronizar el iPhone o iPad a tu automóvil. Establecer la fuente de audio del automóvil en Bluetooth.

- Utilizar CarPlay o USB

Conectar tu dispositivo a tu automóvil. CarPlay debería abrirse en la pantalla del vehículo.

Paso 2 (opcional): activar la opción "Movimiento y estado físico"

Maps recuerda automáticamente dónde se estaciona gracias al sensor del teléfono que detecta si el usuario está conduciendo o si estaciona.

Abrir la app de Google Maps Maps. Presionar tu inicial o foto de perfil, luego “Configuración" y luego, “Navegación”. En “Guardar automáticamente dónde tienes aparcado el coche”, junto a “¿No utilizás Bluetooth?”, presionar “Permitir que Maps utilice tu movimiento para guardar tu lugar donde estacionas”. Asegurate de que la opción “Guardar automáticamente dónde tienes aparcado el coche” esté activada. Cuando Maps detecta que se dejó de conducir, la ubicación de estacionamiento se muestra en el mapa con un marcador etiquetado como “Estacionaste aquí”. También se puede encontrar en la barra de búsqueda.

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Cómo guardar tu lugar de estacionamiento manualmente

Para guardar tu lugar de estacionamiento, podés presionar tu ubicación en el mapa.

Abrir la app de Google Maps Maps. Presionar el punto azul que muestra la ubicación. Presionar “Estacionamiento guardado”.

La ubicación de estacionamiento se guardará durante 48 horas, a menos que se elimine o se comience a conducir.

Cómo encontrar el lugar donde estacionaste

Abrir la app de Google Maps. En el mapa, buscar el pin etiquetado como “Estacionaste aquí“. Si no se encuentra la ubicación, presionar la barra de búsqueda y, luego, “Estacionamiento guardado". Para obtener instrucciones sobre cómo llegar a la ubicación donde estacionaste, presionar “Cómo llegar”.

"Modo seguridad" de Google Maps

“Modo de seguridad” funciona de forma similar a la aplicación “Encontrar” de Apple. La ventaja es que la versión de Google Maps está disponible para cualquier sistema operativo. En primer lugar, la aplicación solicita un permiso a la persona cuyo camino será monitoreado, quien debe aceptar el seguimiento por parte del contacto elegido.

Solo después de haber aceptado el seguimiento por parte del otro contacto, aparecerán visibles los movimientos de la persona en el celular interesado. Estos podrán ver la ubicación de la persona incluso si la aplicación no está en uso. La idea es que el usuario pueda desentenderse del mapa e incluso así contar con la seguridad del seguimiento por parte de sus afectos.

Los usuarios pueden activarlo para realizar un viaje puntual o mantenerla activada indefinidamente para sus contactos seleccionados. Como sea, en cualquier momento se puede desactivar la ubicación desde la app y dejar de compartirla con los demás.

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Cómo activar el “Modo de seguridad”

Para darle inicio a esta función, los usuarios deben dirigirse a la aplicación de Google Maps. Una vez allí, se debe seleccionar la imagen de perfil que aparece en la parte superior derecha, en la barra para buscar.

Seleccionada la imagen de perfil, se desplegarán distintas opciones entre las cuales se encuentra “Compartir ubicación”. Al presionar sobre ella, Google Maps explicará rápidamente el funcionamiento de la herramienta y solicitará al usuario que seleccione los contactos con los que quiere compartir su ubicación, que deben estar agendados previamente en el celular. En este paso, además, el usuario debe elegir durante cuánto tiempo quiere mantener activa la función.