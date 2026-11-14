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Un motociclista de 22 años murió luego del choque con un camión

Kevin L. falleció después de la colisión con un vehículo con acoplado. La policía demoró al chofer del transporte de carga

14 de noviembre 2026 · 12:36hs
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El choque ese produjo este sábado en Avellaneda y Arijón.

Foto: Policía de Santa Fe.

El choque ese produjo este sábado en Avellaneda y Arijón.

La Policía de Santa Fe anunció este sábado la muerte de un motociclista por el choque con un camión en la zona sudoeste de Rosario. Además, fuentes oficiales confirmaron el arresto del conductor del vehículo de mayor porte en el inicio de la investigación.

La víctima fatal tenía 22 años y el deceso se produjo antes del mediodía. De acuerdo a la versión preliminar, se cayó del rodado a pocas cuadras de la avenida Circunvalación.

Después de la denuncia, la Policía de Investigaciones (PDI) fue convocada para inspeccionar los vehículos y reconstruir lo sucedido. Mientras tanto, el camionero de 38 años quedó bajo custodia de las fuerzas de seguridad provinciales.

¿Cómo murió el motociclista en la zona sudoeste?

El operativo comenzó minutos antes de las 11 de la mañana, cuando Kevin L. quedó tendido sobre la calzada en el cruce de bulevar Avellaneda y Arijón. Agentes del Comando Radioeléctrico pidieron de inmediato la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Los policías advirtieron que el conductor de la moto roja estaba inconsciente. Más tarde, los médicos corroboraron que había fallecido, aunque no trascendieron detalles con respecto a la causa del deceso.

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El rodado de la víctima quedó tirado cerca de la parte trasera de un camión Scania 113 con un acoplado verde y blanco. Mientras tanto, los encargados del procedimiento identificaron a Martín C. como el chofer de este último vehículo.

Además de los peritajes a cargo de la PDI, las autoridades secuestraron el transporte de carga junto con una Motomel de 150 cc. El registro del operativo quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 21ª.

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