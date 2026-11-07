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Tres películas para ver en plataformas de streaming este fin de semana

Producciones de drama, romance y thriller para disfrutar en las distintas plataformas de streaming

7 de noviembre 2026 · 18:08hs
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Tony

"Tony", el nuevo drama autobiográfico que sigue los primeros pasos de Anthony Bourdain, ya está disponible en plataformas de streaming

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de tirarse en el sillón a ver alguna serie o película. Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming.

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados.

A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming.

>> Leer más: Noviembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV y Disney+

Tres películas para disfrutar en plataformas de streaming

“Antes del amanecer” (“Before Sunrise”) (1995) - HBO Max

Si de desarrollo de personajes y diálogos profundos se trata, Richard Linklater dominó la materia con su trilogía “The Before”, filmada a lo largo de casi 20 años. “Antes del amanecer” es la primera entrega de esta historia de amor tan íntima como realista, aclamada por hablar de la vida misma, y acaba de llegar a HBO Max. Protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy, se trata de un film de esos que hay que ver al menos una vez en la vida.

Mientras viaja en tren por Europa, Jesse, un estadounidense, conoce a Céline, una francesa con la que conecta profundamente. En su último día de vacaciones antes de regresar a Estados Unidos, la convence de bajar en Viena y decide pasar sus últimas horas en Europa con ella.

La siguiente entrega, “Before Sunset”, también se encuentra disponible en la misma plataforma.

“Tony” (2026) - Prime Video

Este nuevo drama biográfico dirigido por Matt Johnson sigue la vida de Anthony Bourdain, el famoso chef, autor y documentalista estadounidense, reconocido por explorar la cultura internacional a través de la gastronomía. Dominic Sessa interpreta al joven Bourdain junto a Antonio Banderas, Emilia Jones, Leo Woodall y Stavros Halkias.

“Tony” sigue al joven Anthony Bourdain, cuando llega al caótico mundo de la cocina de un restaurante en un verano que cambiará su vida para siempre, convirtiéndose en el primer capítulo de una leyenda.

>> Leer más: Netflix: cinco estrenos destacados que llegan en noviembre

“Colisión” - Netflix

El policial de thriller y acción del momento se llama “Colisión”. Esta producción española fue creada por Ramón Campos, conocido por estar detrás de “Las chicas del cable”, entre otras producciones; así como por Daniel Sánchez Arévalo, quien también dirige, y es el ojo detrás de “Las de la última fila”. En el reparto hay ganadores del premio Goya y destacados actores de la televisión y cine español como Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar.

La historia se desarrolla en Madrid, en 2013, en medio de una tensa crisis económica. En este contexto, una banda asalta un banco con un plan extremadamente detallista, pero todo se complica en la huída. Al sufrir un accidente en el auto en el que escapan, los ladrones no solo sufrirán lesiones físicas, sino que deberán enfrentar las traiciones y secretos que quedan revelados y ponen en peligro sus planes de salirse con la suya.

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