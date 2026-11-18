Netflix: una miniserie italiana presenta un misterio artístico y atrapante La serie comienza con la aparición de un cuerpo en un museo de Roma. Un experto en arte será el encargado de descifrar el crimen 18 de noviembre 2026 · 07:00hs

"El claroscuro", la nueva miniserie italiana de misterio, ya está disponible en Netflix

Misterio, arte e investigación policial se combinan en la nueva serie que estrenó Netflix. Se trata de “El claroscuro”, un drama italiano de 8 episodios que se desarrolla en Roma y mete de lleno a los espectadores en una investigación diferente a las convencionales.

Jan Maria Michelini dirige esta producción que, entre el drama y suspenso, deja lugar para la comedia. El reparto está integrado por Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Aurora Giovinazzo, Paz Vega, Alessandro Preziosi, Federico Tocci y Corrado Invernizzi.

De qué se trata “El claroscuro” “Entre luces y sombras, él ve lo que otros no perciben. Mientras Cosmo indaga en el pasado de su padre, el policía Angelo requiere su ayuda para descifrar una serie de asesinatos”, adelanta la sinopsis en la plataforma.

La historia comienza cuando aparece un cuerpo en un museo de Roma, en un crimen que exigirá más que conocimientos policiales para atrapar al culpable. Es así que Cosmo, experto en arte, deberá utilizar sus conocimientos para ayudar a la policía a resolver el enigma, en un misterio que de a poco se va conectando con su propio pasado. Trailer de “El claroscuro”