“El crimen de Pazos” se inspira en un brutal caso de violencia de género ocurrido en España en 2015, pero se presenta como historia de ficción. Todo sobre su trama y la historia real detrás

El fin de semana, Netflix estrenó “El crimen de Pazos”, una miniserie de tan solo tres episodios que rápidamente se hizo su lugar entre lo más visto. Se trata de una producción de true crime, que toma un caso real ocurrido en España y construye con esa base una ficción tensa y escalofriante.

El equipo detrás de la serie , conformado por Ramón Campos, Gema R. Neira y David Orea, es el mismo responsable de “El caso Asunta”, otra producción destacada en la plataforma. En este caso, el tridente le dio vida a una historia producida por Bambú Producciones y dirigida por Carlos Sedes.

Este true crime se mete de lleno en uno de los casos de violencia de género más impactantes dentro de la historia policial española y está protagonizado por Tristán Ulloa, Carlos Blanco, Fer Fraga y Verónica Sánchez.

De qué se trata “El crimen de Pazos”

Tal como adelanta la sinopsis de Netflix, en este drama inspirado en hechos reales, una mujer sufre un ataque durante la madrugada, cuando presuntamente un grupo de ladrones ingresa en su domicilio. Sin embargo, un tenaz sargento sospecha de su esposo, a quien no cree tan inocente como parece.

La historia transcurre en la localidad de Pazos, en el municipio de Verín, Ourense. Y, como se mencionó, no se trata solamente de una historia ficticia, sino que parte de un crímen real ocurrido el 8 de mayo de 2015. En la miniserie, los investigadores cobran un papel fundamental en la búsqueda de la verdad y de las pruebas necesarias para hacer justicia. Desde el inicio, los encargados del caso desconfiaron del marido de la víctima, descartando casi inmediatamente la teoría del robo y solicitando una orden de alejamiento, que la justicia nunca concedió.

La historia real detrás de “El crimen de Pazos”

Si bien “El crimen de Pazos” no es un documental, su ficción está basada en una historia tristemente real. El 8 de mayo de 2015 un hombre de 77 años llamado Aniceto Rodríguez Caneiro asesinó a su esposa Isabel Fuentes, de 66 años, mientras se recuperaba de lesiones graves en una habitación del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

La víctima había llegado al hospital con un complejo traumatismo de cráneo, ocasionado, según la versión del asesino, por un robo perpetrado en su domicilio mientras dormían. Después de un mes en terapia intensiva y antes de poder recuperar el habla, la mujer fue atacada a cuchilladas por su esposo, quien luego intentó simular autolesiones.

El caso de violencia de género despertó un fuerte repudio y una movilización social en defensa de las vidas de las mujeres. Años más tarde, a través de los fallos de la Audiencia Provincial de Ourense, la Justicia española condenó a Aniceto Rodríguez Caneiro a 31 años de prisión por asesinato e intento de asesinato.

En el plano de lo documental, Netflix agregó otra producción alrededor de este caso llamada “Desprotexida: el crimen de Pazos”. Se trata de un documental que examina de cerca el violento caso.

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Trailer de “El crimen de Pazos”