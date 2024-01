Tras una emotiva devolución, Lourdes Sánchez rompió en llanto en el "Bailando"

Cuando llegó el turno de Aníbal Pachano, el mediático le dedicó unas amorosas palabras a la bailarina: "Creo que has sido una resiliente de esta pista. En la vida creo que has hecho muchas cosas interesantes, te has esforzado, es una pareja absolutamente consagrada, más allá de la votación que uno pueda dar" , afirmó el showman y conmovió a todos los presentes.

Embed

>> Leer más: Moria Casán y Pampita se cruzaron muy fuerte en el Bailando

Después de la mención de su hijo y su familia, Lourdes Sánchez se quebró y expresó: "No puedo creer que siga estando acá, parada en esta pista, y hoy con mi hijo ahí, siete años, mirándome bailar, que para él yo soy su campeona, me dice".

Entre lágrimas, la bailarina habló sobre su relación con Pablo "Chato" Prada, la cual comenzó en esa misma pista: "Formé acá (en el Bailando) esta familia hermosa. Siempre me quieren poner una mochila, 'ser la mujer de...'. Y no tengo la culpa de haberme enamorado acá" y agregó. "Trabajo mucho, muy duro, hace muchos años. Y soy muy feliz haciendo lo que hago, yo no me creo nada de lo que me dicen, de lo malo. Dejo que pase, será problema del que lo dice".

Embed

Por último, la bailarina cerró con unas palabras dirigidas directamente a su esposo, quien estaba presente en el estudio: "Yo soy muy feliz, amo a mi familia. Te amo, Pablo".

Lourdes Sánchez y Nicolás Villalba fueron la primera pareja en ser salvada por el jurado, de manera unánime, y posicionarse como semifinalistas. Competirán contra tres duplas, Tuli Acosta y Sandro Leone, Noelia Marzol y Jony Lazarte y Alexis "El Cone" Quiroga y Martina Peña.