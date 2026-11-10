La Capital | Zoom | Emanuel Ortega

Tras su separación de Julieta Prandi, Emanuel Ortega reapareció en redes sociales junto a sus hermanos

El cantante volvió a mostrarse con su familia y publicó un saludo especial por el cumpleaños de su hermana Rosario.

10 de noviembre 2026 · 13:44hs
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Emanuel Ortega reapareció en redes sociales 

Emanuel Ortega reapareció en redes sociales 

Un mes después de su separación de Julieta Prandi, Emanuel Ortega reapareció en redes sociales. El productor se mostró en una reunión en el Hotel Faena y en un cumpleaños, rodeado de sus hermanos y amigos.

Cabe recordar que la separación fue dada a conocer por la actriz a través de un comunicado en sus redes sociales. “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, publicó Prandi en su cuenta de Instagram. En un primer momento, la publicación de la actriz fue interpretada como una señal de que habría sido ella quien tomó la decisión de ponerle fin al vínculo. Sin embargo, horas después del anuncio, varios periodistas dieron a conocer versiones que apuntaban a una posible tercera en discordia.

Por su parte, Emanuel Ortega habló en un móvil para el programa SQP y se mostró angustiado. “Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Les pido disculpas, sepan entender”, expresó.

Desde entonces, Emanuel no volvió a hacer declaraciones sobre la separación. Ahora, se mostró junto a sus hermanos y amigos. Cabe recordar que, tras su casamiento con Julieta Prandi, la relación de Emanuel con sus hermanos quedó en el centro de la polémica, ya que ninguno de ellos asistió a la boda.

>>Leer más: La hija de Emanuel Ortega habló sobre su separación de Julieta Prandi: "Nunca lo vi tan triste a mi papá"

Las fotos de Emanuel Ortega

Este sábado por la noche, Emanuel Ortega apareció en una serie de imágenes que compartió Gaby Álvarez durante una salida en el Hotel Faena.

Además, durante el encuentro, se reencontró con sus hermanos Martín y Julieta.

Por otro lado, el domingo el cantante compartió imágenes del festejo de cumpleaños de su hermana Rosario Ortega. “Feliz cumpleaños, Rosario”, escribió el músico junto a la grabación.

>>Leer más: Ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: habló Josefina Lynch, supuesta tercera en discordia

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