Ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: habló Josefina Lynch, supuesta tercera en discordia

En medio de los rumores sobre los motivos de la separación, la cantante se expresó en redes sociales y aclaró la situación

A menos de un mes de su casamiento, Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron separarse . En medio de las versiones que comenzaron a circular sobre los motivos de la separación , la cantante Josefina Lynch fue señalada como supuesta tercera en discordia. Ahora, la joven rompió el silencio y se expresó en redes sociales.

“Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, publicó Prandi en su cuenta de Instagram, cuando anunció la sorpresiva separación de su flamante esposo, con quien contrajo enlace hace unas semanas. En un primer momento, la publicación de la actriz fue interpretada como una señal de que habría sido ella quien tomó la decisión de ponerle fin al vínculo. Sin embargo, horas después del anuncio, varios periodistas dieron a conocer versiones que apuntaban a una posible tercera en discordia.

El periodista Ángel de Brito fue uno de los primeros en referirse a los presuntos motivos de la ruptura. “ A nosotros nos había llegado, vamos a contar la verdad, que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo”, explicó en LAM (América). Por su parte, la panelista Karina Iavícoli señaló a Josefina Lynch, cantante y expareja de Joaquín Levinton, como la supuesta tercera en discordia . “Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi . Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, relató en el programa.

Ahora, en medio de las versiones que la involucran en la separación, Lynch se expresó en las redes sociales y dio a conocer su versión frente a las especulaciones que la vinculan con la ruptura de la pareja.

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La palabra de Josefina Lynch

En una historia en su Instagram, la cantante rompió el silencio. “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, comenzó escribiendo Lynch.

Luego explicó que su relación con Emanuel fue "estrictamente" profesional para realizar un proyecto musical. “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, confesó.

En ese sentido, agregó: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”.

“Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros. Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”, cerró.

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