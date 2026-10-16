La Capital | Zoom | Julieta Prandi

Ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: habló Josefina Lynch, supuesta tercera en discordia

En medio de los rumores sobre los motivos de la separación, la cantante se expresó en redes sociales y aclaró la situación

16 de octubre 2026 · 13:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
Josefina Lynch habló tras ser involucrada en la separacion de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Josefina Lynch habló tras ser involucrada en la separacion de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

A menos de un mes de su casamiento, Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron separarse. En medio de las versiones que comenzaron a circular sobre los motivos de la separación, la cantante Josefina Lynch fue señalada como supuesta tercera en discordia. Ahora, la joven rompió el silencio y se expresó en redes sociales.

“Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, publicó Prandi en su cuenta de Instagram, cuando anunció la sorpresiva separación de su flamante esposo, con quien contrajo enlace hace unas semanas. En un primer momento, la publicación de la actriz fue interpretada como una señal de que habría sido ella quien tomó la decisión de ponerle fin al vínculo. Sin embargo, horas después del anuncio, varios periodistas dieron a conocer versiones que apuntaban a una posible tercera en discordia.

El periodista Ángel de Brito fue uno de los primeros en referirse a los presuntos motivos de la ruptura. “A nosotros nos había llegado, vamos a contar la verdad, que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo”, explicó en LAM (América). Por su parte, la panelista Karina Iavícoli señaló a Josefina Lynch, cantante y expareja de Joaquín Levinton, como la supuesta tercera en discordia. “Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, relató en el programa.

Ahora, en medio de las versiones que la involucran en la separación, Lynch se expresó en las redes sociales y dio a conocer su versión frente a las especulaciones que la vinculan con la ruptura de la pareja.

>>Leer más: Por qué se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega: las teorías que sugieren una infidelidad

La palabra de Josefina Lynch

En una historia en su Instagram, la cantante rompió el silencio. “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, comenzó escribiendo Lynch.

Luego explicó que su relación con Emanuel fue "estrictamente" profesional para realizar un proyecto musical. “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, confesó.

En ese sentido, agregó: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”.

Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros. Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”, cerró.

>>Leer más: Franco Colapinto se separó de Maia Reficco, quien negó rumores de infidelidad

Noticias relacionadas
Desde hace treinta años, el FestiRock convoca a la comunidad educativa de la Gurruchaga en torno a la música y la construcción de comunidad

La Gurruchaga celebra 30 años de FestiRock con homenaje al Indio Solari

Solca presenta su nuevo disco Carne este viernes 16 en el CC Güemes

Solca presenta su nuevo disco "Carne" y afianza su crudeza rockera

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan Lo dejamos acá, la nueva película argentina ya disponible en Netflix

Netflix ya estrenó "Lo dejamos acá", la película con Darín y Peretti

U2 dará dos conciertos en Argneitna en 2027

U2 regresa a Argentina: precios y ubicaciones para sus shows en River

Las más leídas

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

El hermano de Gastón Ávila fue apartado en Estudiantes por su festejo con Central

El hermano de Gastón Ávila fue apartado en Estudiantes por su festejo con Central

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

Lo último

El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención

El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención

Horacio Marín en Rosario: YPF es la argentinidad al palo

Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Alex Joel V., de 27 años, era buscado en el marco de una investigación por asociación ilícita y otra por infracción a la ley de estupefacientes

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino no saldrá a perseguir trabajadores
La ciudad

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"

El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención
La Ciudad

El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención

Horacio Marín en Rosario: YPF es la argentinidad al palo
Economía

Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España
Política

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Las más leídas
Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

El hermano de Gastón Ávila fue apartado en Estudiantes por su festejo con Central

El hermano de Gastón Ávila fue apartado en Estudiantes por su festejo con Central

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Ovación
La selección argentina confirmó a sus primeros dos rivales tras la depedida de Messi
Ovación

La selección argentina confirmó a sus primeros dos rivales tras la depedida de Messi

La selección argentina confirmó a sus primeros dos rivales tras la depedida de Messi

La selección argentina confirmó a sus primeros dos rivales tras la depedida de Messi

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Verón fue suspendido por el escándalo en la Supercopa Internacional ante Central

Verón fue suspendido por el escándalo en la Supercopa Internacional ante Central

Policiales
Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Policiales

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo

La Ciudad
El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención
La Ciudad

El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: Periodistas frente a la Inteligencia Artificial

Charla abierta en el Sindicato de Prensa: "Periodistas frente a la Inteligencia Artificial"

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino no saldrá a perseguir trabajadores

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha

Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación
Economía

Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación

Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad
Política

Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad

El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación
El Mundo

El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto
Policiales

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto

El Concejo endurece los controles a las patentes con adulteraciones
La Ciudad

El Concejo endurece los controles a las patentes con adulteraciones

Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero

Por Leonardo Stringaro, para La Capital
Agro

Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo
Policiales

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo

El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia

Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón
Policiales

Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón

Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda
Ovación

Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda

Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar
Policiales

Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar

Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad
Policiales

Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad

Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió
La Región

Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió

Uber y DiDi en Rosario: el Concejo frenó la legalización de las aplicaciones
La Ciudad

Uber y DiDi en Rosario: el Concejo frenó la legalización de las aplicaciones

El hombre asesinado en zona sur había sido demorado por la Policía horas antes
Policiales

El hombre asesinado en zona sur había sido demorado por la Policía horas antes

Por primera vez una mujer presidirá la Asociación de Industriales Metalúrgicos
Economía

Por primera vez una mujer presidirá la Asociación de Industriales Metalúrgicos

Ante las críticas, Trump dijo que no se transmitirá en directo un fusilamiento
El Mundo

Ante las críticas, Trump dijo que no se transmitirá en directo un fusilamiento

Violento asalto en un pueblo santafesino: rompieron la puerta con un hacha
Policiales

Violento asalto en un pueblo santafesino: rompieron la puerta con un hacha

Dyango suspendió su show en Rosario por un problema de salud
Zoom

Dyango suspendió su show en Rosario por un problema de salud

Incidentes frente al Congreso en medio de la Marcha Federal Universitaria
Política

Incidentes frente al Congreso en medio de la Marcha Federal Universitaria